НБУ назвав ключові ризики для реального сектора економіки

“З-поміж базових галузей найбільші ризики притаманні металургії та олійно-жировому виробництву. Основний фактор ризику — очікуване зниження світових цін”, — йдеться у звіті.

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За 10 місяців 2018 року обсяг металургійного виробництва зріс лише на 1,6% через ремонтні роботи на окремих комбінатах та ускладнення перевезень Азовським морем.

Разом з тим експорт металургійної продукції збільшився на 25% до 9 млрд дол. завдяки низькій базі порівняння та сприятливим світовим цінам на початку року. Утім, у ІІ півріччі ціни почали знижуватися. У 2019 році ця тенденція триватиме: світові ціни на металургійну продукцію можуть знизитися в середньому на 10%.

Крім того, блокування Росією Азовського моря може призвести до зниження обсягів виробництва розташованих у Маріуполі заводів, на які припадає близько третини виробництва галузі у 2018 році.

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“Існує дві перешкоди для переорієнтації експорту на порти Чорного моря: збільшення собівартості та обмежені можливості транспортування залізницею”, — наголосили в НБУ.

Світові ціни на олію падають з початку року через надлишкову пропозицію соняшника та інших олійних культур. Як результат, за 9 місяців експорт соняшникової олії у грошовому вимірі знизився на 10%. Одним із наслідків цього є підвищення боргового навантаження в галузі. Ціни на олійні культури знижуватимуться через вищий урожай. У 2019 році фізичні обсяги експорту зростатимуть завдяки високому врожаю соняшника.

У цілому виробництво помірно зростає, а боргове навантаження майже не змінюється. За 10 місяців обсяг виробництва в більшості галузей зріс на 2-3%.

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Спад зафіксовано у таких галузях:



легка промисловість (- 2,9%↓)



харчова промисловість (-1,7%↓).



олійножирове виробництво (-9,9%↓).



Олійножирове виробництво скоротилося через менший урожай соняшника в минулому маркетинговому році. За останні 12 місяців боргове навантаження на реальний сектор помірно скоротилося: співвідношення боргу до EBITDA знизилося з пункту 2,6 минулого року до 2,1.

Однак у олійно-жировому виробництві, енергетиці та транспорті навантаження помірно підвищилося. Дещо знизилося боргове навантаження у машинобудуванні та виробництві будівельних матеріалів.

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Нагадаємо, з 2014 року обсяги перевалки у портах Азову впали вдвічі. За даними НБУ, загальні втрати економіки від банківської кризи 2014-2017 років в цілому становлять 38% ВВП.

Зазначимо, що з 2008 року банківський сектор, який займається кредитуванням індустріального комплексу, пережив низку криз. Так, глобальна фінансова криза розпочалась з банкрутства Lehman Brothers 15 вересня 2008 року.

З того часу кризові явища набули світового характеру і почали проявлятися у сировинній рецесії, зниженні попиту і зростанні безробіття. На рівні країн G20 для виходу із складного становища пропонують переглянути міжнародний монетарний та фінансовий устрій.

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