З 2014 року обсяги перевалки у портах Азову впали вдвічі - АМПУ

“За останні п’ять років через військові дії на Донбасі, будівництво мосту через Керченську протоку та цьогорічні безпідставні затримки суден порти Маріуполь та Бердянськ зменшили обсяги перевалки майже вдвічі — до 8,9 млн. тонн. Це, в першу чергу, експорт продукції українських виробників до таких країн як Італія, США, Туреччина, Єгипет, Туніс, Великобританія, Франція, Сирія”, — заявив керівник Адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс.

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За його словами, порти Маріуполь та Бердянськ вже стикалися з тим, що прохід суден через Керченську протоку був закритий впродовж декількох днів — під час монтажу арок Керченського мосту. Проте, нинішня затримка була значно тривалішою.

Фактично судна, які прямували до азовських портів України, не могли пройти з Чорного до Азовського моря з 22 листопада до початку грудня.

“1 та 2 грудня завдяки тиску з боку керівництва нашої держави та міжнародних партнерів до портів Маріуполь та Бердянськ пройшло 6 суден, одне з яких чекало проходу з 17 листопада”, — повідомив Райвіс Вецкаганс.

Безперешкодне проходження суден через Керченську протоку дозволило б збільшити обсяги перевалки в українських портах на Азовському морі майже на 800 тис. тонн на рік. З цією метою АМПУ продовжує реалізацію проектів з днопоглиблення та реконструкції причалів, а також здійснює інвестиційні проекти з стивідорними компаніями та готується до забезпечення льодової навігації на Азові.

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Раніше в АМПУ підтвердили, що ситуація, яка склалася, позначається на собівартості перевезення вантажів з українських портів Азовського моря.

Нагадаємо, 28 листопада внаслідок інциденту у Керченській протоці було оприлюднено указ про воєнний стан. Він починає діяти із 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.

Раніше УНН писав про ризики, які викличе введення воєнного стану в Україні. Надзвичайний режим матиме наслідки для рибної промисловості, аграрного експорту і ринку міжнародних перевезень.

Збройний конфлікт на сході України почався у квітні 2014 року. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей.

Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану сецесію засуджує Україна і більшість країн світу.