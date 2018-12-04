З 2014 року обсяги перевалки у портах Азову впали вдвічі - АМПУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Ситуація, що склалася із судноплавством на Азовському морі, залишається складною. Зараз проходу через Керченську протоку чекають 17 суден, що прямують до портів Бердянськ та Маріуполь. Прохід декількох суден у перші дні грудня не вирішує проблем, що призвели до майже двократного скорочення кількості суднозаходів в українські порти. Про це повідомила прес-служба Адміністрації морських портів України, передає УНН.

“За останні п’ять років через військові дії на Донбасі, будівництво мосту через Керченську протоку та цьогорічні безпідставні затримки суден порти Маріуполь та Бердянськ зменшили обсяги перевалки майже вдвічі — до 8,9 млн. тонн. Це, в першу чергу, експорт продукції українських виробників до таких країн як Італія, США, Туреччина, Єгипет, Туніс, Великобританія, Франція, Сирія”, — заявив керівник Адміністрації морських портів України Райвіс Вецкаганс.

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За його словами, порти Маріуполь та Бердянськ вже стикалися з тим, що прохід суден через Керченську протоку був закритий впродовж декількох днів — під час монтажу арок Керченського мосту. Проте, нинішня затримка була значно тривалішою.

Фактично судна, які прямували до азовських портів України, не могли пройти з Чорного до Азовського моря з 22 листопада до початку грудня.

“1 та 2 грудня завдяки тиску з боку керівництва нашої держави та міжнародних партнерів до портів Маріуполь та Бердянськ пройшло 6 суден, одне з яких чекало проходу з 17 листопада”, — повідомив Райвіс Вецкаганс.

Безперешкодне проходження суден через Керченську протоку дозволило б збільшити обсяги перевалки в українських портах на Азовському морі майже на 800 тис. тонн на рік. З цією метою АМПУ продовжує реалізацію проектів з днопоглиблення та реконструкції причалів, а також здійснює інвестиційні проекти з стивідорними компаніями та готується до забезпечення льодової навігації на Азові.

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Раніше в АМПУ підтвердили, що ситуація, яка склалася, позначається на собівартості перевезення вантажів з українських портів Азовського моря.

Нагадаємо, 28 листопада внаслідок інциденту у Керченській протоці було оприлюднено указ про воєнний стан. Він починає діяти із 14:00 26 листопада до 14:00 26 грудня 2018 року.

Раніше УНН писав про ризики, які викличе введення воєнного стану в Україні. Надзвичайний режим матиме наслідки для рибної промисловості, аграрного експорту і ринку міжнародних перевезень.

Збройний конфлікт на сході України почався у квітні 2014 року. Бойові дії відбуваються між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частину Донецької і Луганської областей.

Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Дану сецесію засуджує Україна і більшість країн світу.

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