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У районі Керченської протоки через дії Росії відбулися серйозні аварії суден

У районі Керченської протоки через дії Росії відбулися серйозні аварії суден

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Чорному та Азовському морях зафіксовано аварії морських суден, що зумовлені блокуванням РФ Керченської протоки. З 25 листопада сотні кораблів перебували в очікуванні дозволів на прохід через Керченську протоку, як в напрямку Чорного, так і в напрямку Азовського морів. Кораблі залишалися на місцях, утворюючи скупчення, що стало причиною ряду аварій. Про це повідомляє УНН з посиланням на МТОТ.

Так, за даними міжнародних систем моніторингу суден 30 листопада вантажне судно LADY_MARIA (Республіка Того) під час маневрування поблизу Керченської протоки зазнало пошкодження через заплутування гвинта судна в якірному ланцюзі іншого вантажного судна AZOV_CONCORD (Республіка Мальта). Обидва кораблі знаходилися на шляху до портів в Азовському морі.

1 грудня на виході з Азовського моря поблизу Керченської протоки буксир PAL 3 (Російська Федерація) втратив контроль над буксированою баржою SHILAYNYAY, що була завантажена близько 4000 тон пшениці, через що баржа відірвалася та сіла на мілину поблизу мису Кам’яне. Капітан буксира кілька годин намагався самостійно зняти баржу з мілини, однак спроби виявилися марними.

Допустивши масове скупчення суден в районі Керченської протоки, Російська Федерація створила серйозну загрозу безпеці судноплавства. Такі дії РФ є грубим порушенням Конвенції ООН з морського права 1982 року, відповідно до якої Росія відповідає за безпечну навігацію суден.

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На ряду з масовими відключеннями суднами системи AIS, які заохочує Російська Федерація, наведені приклади ще раз демонструють як РФ нехтує нормами міжнародного права і створює небезпеки для судноплавства у Чорному і Азовському морях.

Як повідомляв УНН, РФ удвічі збільшила корабельний склад в Азовському морі.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

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