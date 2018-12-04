Держдума має намір закликати світ засудити нібито "провокацію Києва в Керченській протоці"

У документі, зокрема, йдеться про те, що нібито “винуватцем нинішнього загострення ситуації навколо України є (її президент) Петро Порошенко, катастрофічно втрачає свій рейтинг в українських виборців”. “Напередодні президентських виборів президент України цинічно і нерозважливо намагається переламати ситуацію на свою користь, усунути з політичного поля своїх опонентів, прихильників мирного діалогу і розв’язання конфліктних ситуацій шляхом переговорів. У хід як і раніше йдуть найбрудніші і жорстокі прийоми. Сьогоднішній Київ анітрохи не зупиняє те, що під загрозу ставляться життя мирних громадян і військовослужбовців власної країни”, — відзначають автори проекту.

Черговим наочним проявом такої політики, на погляд депутатів, стала нібито “здійснена 25 листопада провокація з незаконним перетинанням трьома кораблями ВМС України державного кордону РФ”. “Таким чином, були грубо порушені норми Статуту ООН, Конвенції з морського права”, — вирішили законодавці.

У зв’язку з цим Держдумі пропонується засудити дії “української влади та їх заступників на Заході” і закликати “всіх здорових політиків об’єктивно оцінити деструктивний курс офіційного Києва і зробити все необхідне для запобігання загрози миру і стабільності, що виходить від київського режиму, що чіпляється за владу”.

Ініціаторами підготовки проекту звернення виступили два профільних комітети Держдуми — з міжнародних справ і у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками. “Серед адресатів звернення законодавчі органи європейських держав і Групи двадцяти, Міжпарламентська асамблея СНД, Парламентська асамблея ОДКБ, Європарламент, Парламентська асамблея ОБСЄ, Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва. Ми хочемо довести до наших колег-парламентаріїв правду про те, що насправді сталося 25 листопада в Керченській протоці”, — уточнив глава міжнародного комітету Леонід Слуцький.

Нагадуємо, Держдума на засіданні раніше розглядала проект заяви про “загострення ситуації” в Україні. Документ був підготовлений і внесений комітетом палати у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками.