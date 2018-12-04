Госдума намерена призвать мир осудить якобы "провокацию Киева в Керченском проливе"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Госдума на пленарном заседании во вторник намерена рассмотреть и принять проект обращения к парламентам мира и международным парламентским организациям, в котором призовет осудить якобы “провокацию Киева в Керченском проливе”, информирует УНН со ссылкой на материал российского агентства ТАСС.
В документе, в частности, говорится, что якобы “виновником нынешнего обострения ситуации вокруг Украины является (ее президент) Петр Порошенко, катастрофически теряющий свой рейтинг у украинских избирателей”. “В преддверии президентских выборов президент Украины цинично и безрассудно пытается переломить ситуацию в свою пользу, устранить с политического поля своих оппонентов, сторонников мирного диалога и решения конфликтных ситуаций путем переговоров. В ход по-прежнему идут самые грязные и жестокие приемы. Сегодняшний Киев нисколько не останавливает то, что под угрозу ставятся жизни мирных граждан и военнослужащих собственной страны”, — отмечают авторы проекта.
Очередным наглядным проявлением подобной политики, на взгляд депутатов, стала якобы “осуществленная 25 ноября провокация с незаконным пересечением тремя кораблями ВМС Украины государственной границы РФ”. “Таким образом, были грубо нарушены нормы Устава ООН, Конвенции по морскому праву”, — решили законодатели.
В этой связи Госдуме предлагается осудить действия “украинских властей и их покровителей на Западе” и призвать “всех здравых политиков объективно оценить деструктивный курс официального Киева и сделать все необходимое для предотвращения угрозы миру и стабильности, исходящей от цепляющегося за власть киевского режима”.
Инициаторами подготовки проекта обращения выступили два профильных комитета Госдумы — по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. “Среди адресатов обращения законодательные органы европейских государств и Группы двадцати, Межпарламентская ассамблея СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ, Европарламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества. Мы хотим довести до наших коллег-парламентариев правду о том, что на самом деле произошло 25 ноября в Керченском проливе”, — уточнил глава международного комитета Леонид Слуцкий.
Напоминаем, Госдума на заседании ранее рассматривала проект заявления об “обострении ситуации” в Украине. Документ был подготовлен и внесен комитетом палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками.