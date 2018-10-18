Держдума РФ розгляне заяву щодо України: "терористична держава, гоніння УПЦ МП та мовна дискримінація"

Російські парламентарії вказують, що, нібито “саботуючи мінські угоди і одночасно претендуючи на гідне місце в ряду інших європейських держав, Україна продовжує зосередження військ, обстріли і вбивства в Донбасі, вже не в перший раз вдаючись до терористичних актів для досягнення своїх цілей”. “Україна перетворилася на терористичну державу, і правителі сьогоднішньої України заплямовані кров’ю Олександра Захарченко та багатьох інших синів і дочок Донбасу”, — вирішили підкреслити в проекті заяви.

У ньому також додається, що “в цих ганебних діяннях на стороні України виступають західні спонсори і натхненники”. “Державна дума звертає увагу на дії США та інших країн НАТО, які, надаючи Україні зброю і заохочуючи її антиросійську політику, прямо штовхають владу України до агресивних дій проти власного народу, до міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів”, — вирішили сказати російські політики.

Одночасно Держдума не змогла не звинуватити українську владу у втручанні в церковно-релігійні справи з метою “освячення” продовження війни проти проросійських бойовиків. “Організатори державного перевороту в Україні в 2014 році грубо втручаються в церковно-релігійні питання, домагаючись створення так званої єдиної помісної церкви в Україні. Їх мета — зруйнувати справжню Православну церкву, легалізувати підтримуваних українською державою розкольників і „освятити“ з їх допомогою продовження війни проти російських і російськомовних на Сході України”, — йдеться в проекті заяви.

На думку російських депутатів, офіційний Київ, “по суті, вступив на шлях перетворення України в плацдарм боротьби з Росією і її народом на всіх можливих фронтах і напрямках”. “14 жовтня 2018 року ми стали свідками чергового неонацистської ходи в центрі Києві — бандерівці використовували святе для православних віруючих свято Покрови Пресвятої Богородиці для закликів до розправи з росіянами і канонічною Українською православною церквою (УПЦ МП — ред.)”, — знову заговорили про це автори документа.

У проекті заяви також звертається увага на факти нібито “дискримінації російськомовних громадян” в Україні. “Депутати Верховної ради один за іншим приймають закони, спрямовані проти російської мови, російськомовних громадян і відносин з Росією”, — наголошується в документі.

У зв’язку з цим депутати Держдуми мають намір заявити, що “історична відповідальність за курс на розрив російсько-українських відносин лягає на керівництво сучасної України”. “Ще не пізно зупинитися”, — вирішили попередити російські парламентарії.

Нагадуємо, у РФ запропонували спростити прийняття на держслужбу колишніх громадян України.