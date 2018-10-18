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Госдума РФ рассмотрит заявление по Украине: "террористическое государство, гонения УПЦ МП и языковая дискриминация"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Госдума на заседании в четверг рассмотрит проект заявления об “обострении ситуации” в Украине. Документ был подготовлен и внесен комитетом палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, информирует УНН со ссылкой на российские СМИ и материалы Госдумы РФ.

Российские парламентарии указывают, что, якобы “саботируя минские соглашения и одновременно претендуя на достойное место в ряду других европейских государств, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей”. “Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса”, — решили подчеркнуть в проекте заявления.

В нем также добавляется, что “в этих позорных деяниях на стороне Украины выступают западные спонсоры и вдохновители”. “Государственная дума обращает внимание на действия США и других стран НАТО, которые, предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам”, — решили сказать российские политики.

Одновременно Госдума не смогла не обвинить украинские власти во вмешательстве в церковно-религиозные дела с целью “освящения” продолжения войны против пророссийских боевиков. “Устроители государственного переворота в Украине в 2014 году грубо вмешиваются в церковно-религиозные вопросы, добиваясь создания так называемой единой поместной церкви в Украине. Их цель — разрушить подлинную Православную церковь, легализовать поддерживаемых украинским государством раскольников и „освятить“ с их помощью продолжение войны против русских и русскоязычных на Востоке Украины”, — говорится в проекте заявления.

По мнению российских депутатов, официальный Киев, “по сути, вступил на путь превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией и ее народом на всех возможных фронтах и направлениях”. “14 октября 2018 года мы стали свидетелями очередного неонацистского шествия в центре Киеве — бандеровцы использовали святой для православных верующих праздник Покрова Пресвятой Богородицы для призывов к расправе с россиянами и канонической Украинской православной церковью (УПЦ МП — ред.)”, — снова заговорили об это авторы документа.

В проекте заявления также обращается внимание на факты якобы “дискриминации русскоязычных граждан” в Украине. “Депутаты Верховной рады один за другим принимают законы, направленные против русского языка, русскоязычных граждан и отношений с Россией”, — отмечается в документе.

В связи с этим депутаты Госдумы намерены заявить, что “историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины”. “Еще не поздно остановиться”, — решили предупредить российские парламентарии.

Напоминаем, в РФ предложили упростить принятие на госслужбу бывших граждан Украины.

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