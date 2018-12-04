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РФ удвічі збільшила корабельний склад в Азовському морі - Муженко

РФ удвічі збільшила корабельний склад в Азовському морі - Муженко

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. РФ збільшила вдвічі корабельний склад в акваторії Азовського моря. Пол це в ефірі програми "Свобода слова" заявив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, повідомляє УНН.

"В акваторії Азовського моря, буквально за останній час, кількість корабельного складу збільшена практично в два рази. Саме цікаве те, що РФ демонструє свою готовність нарощувати це угруповування в максимально короткі терміни. Мова йде про можливе перекидання корабельного складу з акваторії Азовського моря, використовуючи Волго-Донський канал в Азовське море і в подальшому, можливо, в Чорне море. Це теж є серйозна ситуація, на яку нам потрібно реагувати", - заявив він.

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25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

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