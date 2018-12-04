РФ вдвое увеличила корабельный состав в Азовском море - Муженко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. РФ увеличила вдвое корабельный состав в акватории Азовского моря. Пол этом в эфире программы "Свобода слова" заявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, сообщает УНН.
"В акватории Азовского моря, буквально за последнее время, количество корабельного состава увеличена практически в два раза. Самое интересное, что РФ демонстрирует свою готовность наращивать эту группировку в максимально короткие сроки. Речь идет о возможной переброске корабельного состава с акватории Азовского моря, используя Волго-Донской канал в Азовское море и в дальнейшем, возможно, в Черное море. Это тоже серьезная ситуация, на которую нам нужно реагировать", - заявил он.
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25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.