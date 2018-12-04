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В районе Керченского пролива из-за действий России произошли серьезные аварии судов

В районе Керченского пролива из-за действий России произошли серьезные аварии судов

Киев  •  УНН

 • 14815 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Черном и Азовском морях зафиксировано аварии морских судов, обусловленные блокировкой РФ Керченского пролива. С 25 ноября сотни кораблей находились в ожидании разрешения на проход через Керченский пролив, как в направлении Черного, так и в направлении Азовского морей. Корабли оставались на местах, образуя скопления, стало причиной ряда аварий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВОТ.

Так, по данным международных систем мониторинга судов 30 ноября грузовое судно LADY_MARIA (Республика Того) при маневрировании вблизи Керченского пролива понесло повреждения из-за запутывания винта судна в якорной цепи другого грузового судна AZOV_CONCORD (Республика Мальта). Оба корабля находились на пути к портам в Азовском море.

1 декабря на выходе из Азовского моря вблизи Керченского пролива буксир PAL 3 (Российская Федерация) потерял контроль над буксируемой баржей SHILAYNYAY, которая была загружена около 4000 тонн пшеницы, из-за чего баржа оторвалась и села на мель у мыса Каменный. Капитан буксира несколько часов пытался самостоятельно снять баржу с мели, однако попытки оказались тщетными.

Допустив массовое скопление судов в районе Керченского пролива, Россия создала серьезную угрозу безопасности судоходства. Такие действия РФ являются грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, согласно которой Россия отвечает за безопасную навигацию судов.

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На ряду с массовыми отключениями судами системы AIS, которые поощряет Российская Федерация, приведеные примеры еще раз демонстрируют как РФ пренебрегает нормами международного права и создает опасности для судоходства в Черном и Азовском морях.

Как сообщал УНН, РФ вдвое увеличила корабельный состав в Азовском море.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также было ранено и захвачено в плен членов их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

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