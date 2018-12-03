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Омбудсмен РФ розповіла, що наші поранені моряки піднімаються і ходять - Денісова

Омбудсмен РФ розповіла, що наші поранені моряки піднімаються і ходять - Денісова

Київ • УНН

 • 8173 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, посилаючись на слова російського омбудсмена Москалькову, що українські поранені моряки вже нібито встають і ходять, також їм надається медична допомога. Про це вона повідомила в ефірі ICTV, передає УНН.

“Що стосується наших військовополонених, які поранені. Вони знаходять в „Матросской тишине“. Вони в ізоляторі. Вона повідомила (Омбудсмен РФ Москалькова — ред.), що вони піднімаються, ходять. Їх харчують, що дивно в російській в’язниці. Їм надають медичну допомогу і завтра до них прийде Уповноважена з прав людини міста Москва й перегляне як саме дотримуються права людини”, — розповіла Денісова.

Омбудсмен наголосила, що звернулася до керівника ФСБ, аби її допустили до наших моряків. “Сьогодні наші полонені рахуються за ФСБ. Але на сьогодні ще слідчі не визначені, тому звернуся до слідчого, щоб він надав мені такий дозвіл, немає можливості. Тому я звернулася до і до директора ФСБ, і до Москалькової, щоб вона посприяла, щоб я могла відвідати наших військовополонених”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, українських військовополонених моряків у “Лєфортово” розкидають по одному у двомісні камери.

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