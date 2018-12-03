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Українських військовополонених моряків у "Лєфортово" розкидають по одному у двомісні камери - Омбудсмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Українських військовополонених моряків у московському слідчому ізоляторі “Лєфортово” розкидають по одному у двомісні камери. Про це сьогодні повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в ефірі ICTV, передає УНН.

“За її інформацією, 21 наш моряк знаходять в „Лєфортово“. Це слідчий ізолятор № 2 міста Москва. Вони знаходяться зараз на розселенні. Їх розміщують по камерах у вісім квадратних метрів, де буде по дві людини — один наш моряк й інша людина, як, за словами пані Москальковій, до такої ж само людини, яка вперше потрапила до в’язниці. Ми розуміємо, що це буде за людина”, — розповіла Омбудсмен.

Також, як повідомила Денисова зі слів Москалькової, наші моряки мають майданчик для прогулянок.

“Їм сьогодні (за слів Москалькової — ред.) рідні привезли передачки. Але мизнаємо, що це наші кримчани, що це наші кримські татари, які зібрали ці передачки, і привезли їх сьогодні вранці в „Лєфортово“ і намагалися передати. Вони передали частину, частину відіслали поштою. Але вони їх отримають”, — зазначила Денісова.

І нібито скарг, додала Омбудсмен, в наших військовополонених немає.

Нагадуємо, у РФ заявили, що поранені українські моряки уже встають.

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