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У РФ заявили, що поранені українські моряки уже встають

У РФ заявили, що поранені українські моряки уже встають

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Моряки, які перебувають у лікарняному ізоляторі “Матросской тишины”, вже встають і самостійно пересуваються. Поранені отримують медичну допомогу, гаряче харчування та не висловлюють скарг. Про це у Facebook повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, посилаючись на розмову з російським колегою Тетяною Москальковою, передає УНН.

“Провела розмову з Уповноваженим з прав людини Російської Федерації Тетяною Москальковою. Вона повідомила про те, що сьогодні до українських військовополонених привезли передачі, а також, що для них відкрили внутрішньо тюремні рахунки, куди родичі можуть перераховувати гроші”, — написала Денісова.

Крім того, за її словами, зараз у СІЗО-2 Лефортово відбувається так зване дорозселення, в результаті якого кожного з наших моряків розмістять у восьмиметровій камері, розрахованій на двох арештантів. І до кожного з них буде підселено іншого ув’язненого, який теж уперше притягується до відповідальності.

У місці знаходження наших військовополонених, як стверджує Уповноважений з прав людини РФ, є двір для прогулянок. У праві на прогулянки вони не обмежені.

Що стосується моряків, які перебувають у лікарняному ізоляторі “Матросской тишины”, то вони вже встають і самостійно пересуваються, розповіла Москалькова. Поранені, за її словами, отримують медичну допомогу, гаряче харчування та не висловлюють скарг“, — зазначила Денісова додавши: “Мені пообіцяли, що завтра, у вівторок, Уповноважений з прав людини в Москві Тетяна Потяєва відвідає українських моряків”.

Нагадаємо, станом на 18:00 понеділка, 3 грудня, Європейський суд з прав людини у не отримав від Москви інформації про захоплених Росією моряків.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матроської тиші”. Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

ЄСПЛ зобов’язав Росію надати інформацію про українських моряків.

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