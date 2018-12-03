В РФ заявили, что раненые украинские моряки уже встают

"Провела беседу с Уполномоченным по правам человека Российской Федерации Татьяной Москальковой. Она сообщила о том, что сегодня для украинских военнопленных привезли передачи, а также, что для них открыли внутренне тюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги", - написала Денисова.

Кроме того, по ее словам, сейчас в СИЗО-2 Лефортово происходит так называемое дорасселение, в результате которого каждый из наших моряков разместят в восьмиметровой камере, рассчитанной на двух арестантов. И к каждому из них будет подселен другой заключенный, который тоже впервые привлекается к ответственности.

В месте нахождения наших военнопленных, как утверждает Уполномоченный по правам человека РФ, есть двор для прогулок. В праве на прогулки они не ограничены.

Что касается моряков, находящихся в больничном изоляторе "Матросской тишины", то они уже встают и самостоятельно передвигаются, рассказала Москалькова. Раненые, по ее словам, получают медицинскую помощь, горячее питание и не высказывают жалоб", - отметила Денисова добавив: "Мне пообещали, что завтра, во вторник, Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит украинских моряков".

Напомним, по состоянию на 18:00 понедельника, 3 декабря, Европейский суд по правам человека в не получил от Москвы информации о захваченных Россией моряков.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках.