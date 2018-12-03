Украинский военнопленных моряков в "Лефортово" разбрасывают по одному в двухместные камеры - Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинский военнопленных моряков в московском следственном изоляторе “Лефортово” разбрасывают по одному в двухместные камеры. Об этом сегодня сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире ICTV, передает УНН.
“По ее информации, 21 наш моряк находят в „Лефортово“. Это следственный изолятор № 2 города Москва. Они находятся сейчас на расселении. Их размещают в камерах в восемь квадратных метров, где будет по два человека — один наш моряк и другой человек, как, по словам госпожи Москальковой, к такому же человеку, который впервые попал в тюрьму. Мы понимаем, что это будет за человек”, — рассказала Омбудсмен.
Также, как сообщила Денисова по словам Москальковой, наши моряки площадка для прогулок.
“Им сегодня (по словам Москальковой — ред.) родные привезли передачки. Но мы знаем, что это наши крымчане, что это наши крымские татары, которые собрали эти передачки, и привезли их сегодня утром в „Лефортово“ и пытались передать. Они передали часть, часть отправили по почте. Но они их получат”, — отметила Денисова.
И якобы жалоб, добавила Омбудсмен, у наших военнопленных нет.
Напоминаем, в РФ заявили, что ранены украинские моряки уже встают.