Омбудсмен РФ рассказала, что наши раненые моряки поднимаются и ходят - Денисова

“Что касается наших военнопленных, ранены. Они находят в „Матросской тишине“. Они в изоляторе. Она сообщила (Омбудсмен РФ Москалькова — ред.), что они поднимаются, ходят. Их питают, что удивительно в российской тюрьме. Им оказывают медицинскую помощь и завтра к ним придет Уполномоченный по правам человека города Москва и просмотрит как соблюдаются права человека”, — рассказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что обратилась к руководителю ФСБ, чтобы ее допустили к нашим морякам. “Сегодня наши пленные считаются за ФСБ. Но на сегодня еще следователи не определены, поэтому обращусь к следователю, чтобы он предоставил мне такое разрешение, нет возможности. Поэтому я обратилась к и к директору ФСБ, и к Москальковой, чтобы она способствовала, чтобы я могла посетить наших военнопленных”, - отметила она.

Как сообщал УНН, украинских военнопленных моряков в “Лефортово” разбрасывают по одному в двухместные камеры.