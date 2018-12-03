Омбудсмен РФ рассказала, что наши раненые моряки поднимаются и ходят - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, ссылаясь на слова российского омбудсмена Москальковой, что украинские раненые моряки уже якобы встают и ходят, также им оказывается медицинская помощь. Об этом она сообщила в эфире ICTV, передает УНН.
“Что касается наших военнопленных, ранены. Они находят в „Матросской тишине“. Они в изоляторе. Она сообщила (Омбудсмен РФ Москалькова — ред.), что они поднимаются, ходят. Их питают, что удивительно в российской тюрьме. Им оказывают медицинскую помощь и завтра к ним придет Уполномоченный по правам человека города Москва и просмотрит как соблюдаются права человека”, — рассказала Денисова.
Омбудсмен отметила, что обратилась к руководителю ФСБ, чтобы ее допустили к нашим морякам. “Сегодня наши пленные считаются за ФСБ. Но на сегодня еще следователи не определены, поэтому обращусь к следователю, чтобы он предоставил мне такое разрешение, нет возможности. Поэтому я обратилась к и к директору ФСБ, и к Москальковой, чтобы она способствовала, чтобы я могла посетить наших военнопленных”, - отметила она.
Как сообщал УНН, украинских военнопленных моряков в “Лефортово” разбрасывают по одному в двухместные камеры.