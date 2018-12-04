С 2014 года объемы перевалки в портах Азова упали вдвое - АМПУ

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сложившаяся ситуация с судоходством на Азовском море, остается сложной. Сейчас прохода через Керченский пролив ожидают 17 судов, которые следуют в порты Бердянск и Мариуполь. Проход нескольких судов в первые дни декабря не решает проблем, приведших к почти двукратному сокращению количества судозаходов в украинские порты. Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины, передает УНН.