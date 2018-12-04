С 2014 года объемы перевалки в портах Азова упали вдвое - АМПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сложившаяся ситуация с судоходством на Азовском море, остается сложной. Сейчас прохода через Керченский пролив ожидают 17 судов, которые следуют в порты Бердянск и Мариуполь. Проход нескольких судов в первые дни декабря не решает проблем, приведших к почти двукратному сокращению количества судозаходов в украинские порты. Об этом сообщила пресс-служба Администрации морских портов Украины, передает УНН.
“За последние пять лет из-за военных действий на Донбассе, строительства моста через Керченский пролив и нынешних безосновательных задержек судов порты Мариуполь и Бердянск уменьшили объемы перевалки почти вдвое — до 8,9 млн тонн. Это, в первую очередь, экспорт продукции украинских производителей в такие страны как Италия, США, Турция, Египет, Тунис, Великобритания, Франция, Сирия”, - заявил руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс.
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По его словам, порты Мариуполь и Бердянск уже сталкивались с тем, что проход судов через Керченский пролив был закрыт в течение нескольких дней — при монтаже арок Керченского моста. Однако, нынешняя задержка была значительно продолжительнее.
Фактически судна, которые направлялись в азовские порты Украины, не могли пройти из Черного в Азовское море с 22 ноября до начала декабря.
“1 и 2 декабря благодаря давлению со стороны руководства нашего государства и международных партнеров к портам Мариуполь и Бердянск прошло 6 судов, одно из которых ждало прохода с 17 ноября”, — сообщил Райвис Вецкаганс.
Беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив позволило бы увеличить объемы перевалки в украинских портах на Азовском море почти до 800 тыс. тонн в год. С этой целью АМПУ продолжает реализацию проектов по дноуглублению и реконструкции причалов, а также осуществляет инвестиционные проекты со стивидорными компаниями и готовится к обеспечению ледовой навигации на Азове.
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Ранее в АМПУ подтвердили, что ситуация, которая сложилась, сказывается на себестоимости перевозки грузов из украинских портов Азовского моря.
Напомним, 28 ноября вследствие инцидента в Керченской протоке был обнародован указ о военном положении. Он начинает действовать с 14:00 26 ноября по 14:00 26 декабря 2018 года.
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