Stratfor: пенсіонери "прикінчать" світову економіку з 400 трлн дол. боргу до 2050 року

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Розрив між витратами на пенсії і заощадженнями в світовій соціальній системі зростає на 28 мільярдів доларів щодоби, і без вжиття заходів до 2050 року дефіцит перевищить 400 трильйонів доларів, що приблизно в п'ять разів більше від сукупного показника світової економіки. Про це йдеться в матеріалі американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає УНН.