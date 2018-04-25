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Stratfor: пенсіонери "прикінчать" світову економіку з 400 трлн дол. боргу до 2050 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Розрив між витратами на пенсії і заощадженнями в світовій соціальній системі зростає на 28 мільярдів доларів щодоби, і без вжиття заходів до 2050 року дефіцит перевищить 400 трильйонів доларів, що приблизно в п'ять разів більше від сукупного показника світової економіки. Про це йдеться в матеріалі американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, передає УНН.

Stratfor: пенсіонери "прикінчать" світову економіку з 400 трлн дол. боргу до 2050 року

"Очікуване збільшення тривалості життя і старіння населення є фінансовим еквівалентом зміни клімату", - заявив керівник відділу фінансових та інфраструктурних систем Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Майкл Дрекслер.

Згідно з даними ВЕФ, в 2015 році дефіцит пенсійної системи восьми великих економік світу - Канади, Австралії, Нідерландів, Японії, Індії, Китаю, Великобританії та США - становив 70 трильйонів доларів США.

Вихідні умови програми соціального забезпечення, розроблені під обставини норми роботи і виходу на пенсію, з початку 1940-х років значно змінилися. Очікувана тривалість життя збільшувалася на три роки кожне десятиліття. У підсумку термін життя літніх людей виріс. Оскільки вік виходу на пенсію практично не змінюється в більшості економік, ця довговічність означає, що люди витрачають більше, ніж заробили на старість.

Гострота проблеми різниться в залежності від величини поколінь і коефіцієнтів народжуваності. Очікується, що між 2017 і 2050 роками чисельність пенсіонерів в усьому світі зросте з 1,5 млрд до 2,1 млрд. У той же час кількість працюючих на кожного пенсіонера, як очікується, скоротиться вдвічі - з 8 до 4 осіб за той же період часу.

ВЕФ ясно дав зрозуміти, що ситуація не є тривіальною і аналогічна сценарію "фінансової зміни клімату".

Stratfor попереджає про приголомшливі несприятливі наслідки, якщо не буде вжито заходів щодо скорочення дефіциту, який утворився.

Зокрема, в США із цільового фонду соціального страхування витратить всі засоби до 2034 року. До цього моменту держава зможе виплатити приблизно 77% допомоги.

У "мозковому центрі" нагадують про необхідність проведення системних реформ, таких як підвищення пенсійного віку та ін. Розробники програм соціального забезпечення змушені будуть скоротити витрати, збільшити податки або запозичувати у когось з бюджету уряду, щоб компенсувати дефіцит. Головною метою усунення загрози повинні стати нові джерела наповнення бюджету.

Нагадаємо, Євростат надав статистику країн ЄС з найбільшим держборгом.

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