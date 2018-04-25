Stratfor: пенсионеры "убьют" мировую экономику с 400 трлн долл. долга к 2050 году

“Ожидаемое увеличение продолжительности жизни и старение населения является финансовым эквивалентом изменения климата”, — заявил руководитель отдела финансовых и инфраструктурных систем Всемирного экономического форума (ВЭФ) Майкл Дрекслер.

Согласно данным ВЭФ, в 2015 году дефицит пенсионной системы восьми крупных экономик мира — Канады, Австралии, Нидерландов, Японии, Индии, Китая, Великобритании и США — составил 70 триллионов долларов США.

Исходные условия программы социального обеспечения, разработанные под диктуемые обстоятельствами нормы работы и выхода на пенсию, с начала 1940-х годов значительно изменились. Ожидаемая продолжительность жизни увеличивалась на три года каждое десятилетие. В итоге срок жизни пожилых людей вырос. Поскольку возраст выхода на пенсию практически не меняется в большинстве экономик, эта долговечность означает, что люди тратят больше, чем заработали на старость.

Острота проблемы разнится в зависимости от величины поколений и коэффициентов рождаемости. Ожидается, что между 2017 и 2050 годами численность пенсионеров во всем мире вырастет с 1,5 млрд до 2,1 млрд. В то же время количество работающих на каждого пенсионера, как ожидается, сократится вдвое — с 8 до 4 человек за тот же период времени.

ВЭФ ясно дал понять, что ситуация не является тривиальной и аналогична сценарию “финансового изменения климата”.

Stratfor предупреждает об ошеломительных неблагоприятных последствиях, если не будут предприняты меры по сокращению образовавшегося дефицита.

В частности, в США целевой фонд социального страхования истратит все средства к 2034 году. К этому моменту государство сможет выплатить примерно 77% пособий.

В “мозговом центре” напоминают о необходимости проведения системных реформ, таких как повышение пенсионного возраста и др. Разработчики программ социального обеспечения должны будут сократить траты, увеличить налоги или заимствовать у кого-либо из бюджета правительства, чтобы компенсировать дефицит. Главной целью устранения угрозы должны стать новые источники наполнения бюджета.

Напомним, Евростат предоставил статистику стран ЕС с самым большим госдолгом.