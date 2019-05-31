НБУ: Коломойский пытается заблокировать иск финрегулятора в Швейцарии

"31 мая 2019 года Хозяйственный суд города Киева будет рассматривать дело по иску Коломойского Игоря Валерьевича к Национальному банку Украины и АО КБ "ПриватБанк" о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства И.В. Коломойского по этим кредитным договорам", - говорится в сообщении.

В свою очередь финрегулятор заявил, что такой иск и указанные исковые требования - попытка Коломойского "остановить, а в дальнейшем и исключить рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии, свидетельствует о нежелании И. Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства".

В НБУ сообщили, что в декабре 2018 года финрегулятор обращался к Первой инстанции Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания задолженности как из финансового поручителя перед НБУ.

Нацбанк отметил, что в 2016 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем существенной доли ПриватБанка, заключил с НБУ договоры поручительства и по собственной воле лично обязался выполнить требования Нацбанка по возврату кредитов рефинансирования полученных ПриватБанком за период 2008-2014 годов.

"Как фактически, так и юридически И. Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам ПриватБанка, задолженность по которым на сегодня составляет 9,2 млрд грн.

Однако вместо добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, бывший акционер ПриватБанка И.Коломойский совершает юридические действия с целью блокирования рассмотрения инициированных НБУ судебных процессов в Швейцарии и Украины о взыскании задолженности", - отметили в НБУ.

В том числе, что подобные исковые требования Коломойского были удовлетворены Печерским райсудом Киева 20 апреля 2019 года, отметили в финрегуляторе.

"Национальный банк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа эстоппель (широко применяется в практике Верховного Суда) Хозяйственный суд г. Киева фактически установит возможность И. Коломойскому избежать ответственности за выполнение взятых обязательств по договорам личного поруки.

Кроме того, это осложнит защиту интересов как НБУ, так и государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению ущерба, нанесенного государству бывшими владельцами ПриватБанка", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, Окружной админсуд признал незаконной национализацию ПриватБанка 18 апреля. Также суд принял еще одно решение по процедуре национализации ПриватБанка не в пользу государства - о перечне связанных с банком физических и юридических лиц.

НБУ обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка. Впоследствии ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

Также напомним, что НБУ и ПриватБанк выиграли в связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний суды, которыми олигарх хотел снять с себя обязательства по кредитам рефинансирования на сумму 2,6 млрд грн и 143 млн грн.