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НБУ: Коломойський намагається заблокувати позов фінрегулятора у Швейцарії

НБУ: Коломойський намагається заблокувати позов фінрегулятора у Швейцарії

Київ • УНН

 • 12804 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Господарський суд Києва сьогодні розгляне справу за позовом українського бізнесмена Ігоря Коломойського до Національного банку України та АТ КБ "ПриватБанк" про визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування та п'яти договорів особистої поруки Коломойського за цими кредитними договорами. Про це повідомила прес-служба НБУ, передає УНН.

"31 травня 2019 року Господарський суд міста Києва розглядатиме справу за позовом Коломойського Ігоря Валерійовича до Національного банку України та АТ КБ "ПриватБанк" про визнання недійсними п’яти кредитних договорів рефінансування та п'яти договорів особистої поруки І.В. Коломойського за цими кредитними договорами", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу фінрегулятор заявив, що такий позов та зазначені позовні вимоги – спроба Коломойського "зупинити, а в подальшому й унеможливити розгляд ініційованих НБУ справ у Швейцарії, що свідчить про небажання І. Коломойського виконувати взяті на себе зобов’язання за договорами поруки".

У НБУ повідомили, що у грудні 2018 року фінрегулятор звертався до Першої інстанції Суду Республіки та Кантона Женеви за місцем проживання Коломойського з метою стягнення заборгованості як з фінансового поручителя перед НБУ.

Нацбанк зазначив, що у 2016 році Коломойський, який на той момент був співвласником істотної частки ПриватБанку, уклав з НБУ договори поруки та з власної волі особисто зобов'язався виконати вимоги Нацбанку з повернення кредитів рефінансування отриманих ПриватБанком за період 2008-2014 років.

"Як фактично, так і юридично І. Коломойський залишається боржником перед НБУ за вказаними кредитами ПриватБанку, заборгованість за якими на сьогодні складає 9,2 млрд грн.

Однак замість добросовісного виконання взятих на себе зобов’язань, колишній акціонер ПриватБанку І. Коломойський вчиняє юридичні дії з метою блокування розгляду ініційованих НБУ судових процесів у Швейцарії та Україні про стягнення заборгованості", - наголосили у НБУ.

У тому числі, що схожі позовні вимоги Коломойського були задоволені Печерським райсудом міста Києва 20 квітня 2019, зазначили у фінрегуляторі.

"Національний банк звертає увагу, що у разі визнання кредитних договорів та договорів поруки недійсними в порушення принципу естопель (широко застосовується у практиці Верховного Суду) Господарський суд м. Києва фактично встановить можливість І. Коломойському уникнути відповідальності за виконання взятих зобов’язань за договорами особистої поруки.

Крім того, це ускладнить захист інтересів як НБУ, так і держави в судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих державі колишніми власниками ПриватБанку", - підкреслили у НБУ.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку 18 квітня. Також суд ухвалив ще одне рішення по процедурі націоналізації ПриватБанку не на користь держави - про перелік пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

НБУ оскаржив рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку. Згодом ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

Також нагадаємо, що НБУ та ПриватБанк виграли у пов’язаних із бізнесменом Ігорем Коломойським компаній суди, якими олігарх хотів зняти з себе зобов’язання по кредитах рефінансування на суми 2,6 млрд грн і 143 млн грн.

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