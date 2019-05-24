НБУ обжаловал решение о незаконности национализации ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Национальный банк Украины обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации ПриватБанка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк Украины 24 мая подал апелляционные жалобы на два решения Окружного административного суда города Киева от 18 апреля 2019 года по делу №826/7432/17 по иску Коломойского И.В. об отмене решения о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" с рынка с участием государства и по делу № 826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании Триантал Инвестментс ЛТД об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных лиц с ПриватБанком", - сообщили в Нацбанке.
Поэтому, как указали в НБУ, по состоянию на сегодня указанные судебные решения "не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий".
Также НБУ выделил ряд аргументов суда, послуживших основанием для принятия этих обжалуемых судебных решений, "с которыми согласиться невозможно".
Напомним, Окружной админсуд признал незаконной национализацию ПриватБанка 18 апреля. Также суд принял еще одно решение по процедуре национализации ПриватБанка не в пользу государства - о перечне связанных с банком физических и юридических лиц.
Решение о национализации ПриватБанка приняли в декабре 2016 года.