НБУ оскаржив рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Національний банк України оскаржив обидва рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо незаконності націоналізації ПриватБанку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НБУ.
"Національний банк України 24 травня подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Коломойського І.В. про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "Приватбанк" з ринку за участю держави та у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії Тріантал Інвестментс ЛТД про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних осіб з ПриватБанком", - повідомили у Нацбанку.
Тому, як вказали у НБУ, станом на сьогодні вказані судові рішення "не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків".
Також НБУ виокремив низку аргументів суду, що стали підставою для ухвалення цих оскаржуваних судових рішень, "з якими погодитись неможливо".
Нагадаємо, Окружний адмінсуд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку 18 квітня. Також суд ухвалив ще одне рішення щодо процедури націоналізації ПриватБанку не на користь держави - щодо переліку пов'язаних з банком фізичних та юридичних осіб.
Рішення про націоналізацію ПриватБанку ухвалили у грудні 2016 року.