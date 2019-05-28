ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва

"27 травня 2019 АТ КБ "ПриватБанк" подав апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 у справі №826 / 7432/17 за позовом Коломойського І.В. про скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави. Також 24 травня 2019 банком була подана апеляційна скарга у справі № 826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних з банком осіб. З урахуванням цього, зазначені судові рішення не вступили в законну силу і не мають ніяких правових наслідків", - повідомили в прес-службі.



Нагадаємо, раніше НБУ оскаржив рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку .



Нагадаємо, Окружний адмінсуд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку 18 квітня. Також суд ухвалив ще одне рішення по процедурі націоналізації ПриватБанку не на користь держави - про перелік пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб.

Рішення про націоналізацію ПриватБанку взяли в грудні 2016 року.