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Названа сумма ущерба, нанесенного рейдерами из окружения Януковича

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Махинаторы из окружения Януковича незаконно осуществляли выращивания зерновых культур на территории государственного предприятия, что привело к недополучению государством прибыли на 10 миллионов гривен. Об этом сообщил Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины, передает УНН.

“В рамках уголовного производства оперативники Управления защиты экономики в Полтавской области Нацполиции задокументировали противоправную деятельность директора одного из филиала государственного предприятия, который, вступив в преступный сговор с руководителями частных предприятий, подписал заведомо убыточный договор о совместной обработке и выращивании зерновых культур на пять га земли, принадлежащей филиалу”, - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что фигуранты укрывали фактический объем выращенного и собранного урожая, указывая в бухгалтерской и статистической отчетности только его часть, нанесли ущерб государству в особо крупных размерах.

В частности, путем реализации собранного урожая как продукции частных предприятий, государственное предприятие недополучило десять миллионов гривен.

31 октября правоохранители получили постановление суда на проведение более 30 обысков на территории Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей.

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В ходе проведенных обысков в офисных, складских помещениях и по месту жительства должностных лиц работники областного управления защиты экономики Нацполиции, следователи Главного управления Национальной полиции в Полтавской области под процессуальным руководством областной прокуратуры изъяли компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и собранный урожай зерновых, что подтверждает причастность группы к противоправной деятельности.

Всех участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 1 ноября прокуратура Полтавской области задержала директора филиала Дибровского конного завода № 62 ГП “Коневодство Украины” и еще четырех человек. Всех их подозревают в хищении государственного имущества и махинациях с государственными землями площадью около 5000 га. Кроме того, подозреваемые имеют связи с близким окружением экс-президента Виктора Януковича.

Добавим, что согласно данным системы досье YouControl, “Коневодство Украины” является государственным предприятием, его учредителем является Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Также в системе указано, что сейчас против “Коневодство Украины” возбуждено дело о банкротстве, 29 дней назад на предприятии сменился руководитель, а на балансе числится налоговый долг в размере 19 миллионов 857 тысяч 13 грн.

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Стоит вспомнить и о проведенной в апреле 2017 спецконфискации “денег Януковича”. Так, в марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации 1,5 млрд долларов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича. Заблокированные средства хранили в виде денег и ценных бумаг. 28 апреля “Ощадбанк” завершил процедуру перечисления в Государственное казначейство конфискованных средств.

Также по делу хищения и отмывания денег экс-президентом Украины Виктором Януковичем были осуждены 30 человек.

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