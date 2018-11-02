Названо суму збитків, завданих рейдерами з оточення Януковича

“В межах кримінального провадження оперативники Управління захисту економіки в Полтавській області Нацполіції задокументували протиправну діяльність директора однієї з філії державного підприємства, який, вступивши в злочинну змову з керівниками приватних підприємств, підписав завідомо збитковий договір про спільний обробіток та вирощування зернових культур на п’ять га землі, що належить філії”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство

Правоохоронці встановили, що фігуранти укривали фактичний обсяг вирощеного та зібраного врожаю, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, завдали збитки державі в особливо великих розмірах.

Зокрема, шляхом реалізації зібраного врожаю як продукції приватних підприємств, державне підприємство недоотримало десять мільйонів гривень.

31 жовтня правоохоронці отримали ухвалу суду на проведення понад 30 обшуків на території Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За грабунок фермерів жоден рейдер не поніс відповідальності — БПП

В ході проведених обшуків в офісних, складських приміщеннях та за місцем проживання посадових осіб працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції, слідчі Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та зібраний врожай зернових, що підтверджує причетність групи до протиправної діяльності.

Всіх учасників злочинної групи затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Черкащині судитимуть рейдерів, які захопили ферму вартістю 119 млн грн

Нагадаємо, 1 листопада прокуратура Полтавської області затримала директора філії Дібрівського кінного заводу № 62 ДП “Конярство України” та ще чотирьох осіб. Усіх їх підозрюють у розкраданні державного майна та махінаціях з державними землями площею майже 5000 га. Крім того, підозрювані мають зв’язки з близьким оточенням екс-президента Віктора Януковича.

Додамо, що згідно з даними системи досьє YouControl, “Конярство України” є державним підприємством, його засновником є міністерство Аграрної політики та продовольства України. Також в системі вказано, що зараз проти “Конярства України” порушена справа про банкрутство, 29 днів тому в підприємстві змінився керівник, а на балансі числиться податковий борг у розмірі 19 мільйонів 857 тисяч 13 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ повернула державі понад 2 млрд дол. за півтора роки – Луценко

Варто згадати і проведену у квітні 2017 року спецконфіскацію “грошей Януковича”. Так, у березні 2017 року Краматорський міський суд Донецької області ухвалив рішення про конфіскацію 1,5 млрд доларів оточення екс-президента України Віктора Януковича. Заблоковані кошти зберігали у вигляді грошей та цінних паперів. 28 квітня “Ощадбанк” завершив процедуру перерахування в Державне казначейство конфіскованих коштів.

Також у справі розкрадання і відмивання грошей екс-президентом України Віктором Януковичем було засуджено 30 осіб.