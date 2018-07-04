ГПУ повернула державі понад 2 млрд дол. за півтора роки – Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Генеральна прокуратура України повернула до державної скарбниці протягом півтора року понад 2 млрд дол. Про це сьогодні повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час зустрічі з бізнесом за участю Президента України, передає УНН.
“За останні півтора роки ми маємо 2267 вироків по корупції. Також ми повернули до державної скарбниці понад 2 млрд дол., з них 1,5 млрд дол. по спецконфіскації, решта — за результатами вироків”, — сказав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ГПУ показали документи, куди перерахували конфісковані кошти оточення Януковича
Нагадаємо, Генпрокурор розповів про схему викрадення коштів при закупівлі “вишок Бойка” за участю Бакуліна.