ГПУ повернула державі понад 2 млрд дол. за півтора роки – Луценко

“За останні півтора роки ми маємо 2267 вироків по корупції. Також ми повернули до державної скарбниці понад 2 млрд дол., з них 1,5 млрд дол. по спецконфіскації, решта — за результатами вироків”, — сказав він.

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Нагадаємо, Генпрокурор розповів про схему викрадення коштів при закупівлі “вишок Бойка” за участю Бакуліна.