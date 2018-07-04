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ГПУ повернула державі понад 2 млрд дол. за півтора роки – Луценко

ГПУ повернула державі понад 2 млрд дол. за півтора роки – Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Генеральна прокуратура України повернула до державної скарбниці протягом півтора року понад 2 млрд дол. Про це сьогодні повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час зустрічі з бізнесом за участю Президента України, передає УНН.

“За останні півтора роки ми маємо 2267 вироків по корупції. Також ми повернули до державної скарбниці понад 2 млрд дол., з них 1,5 млрд дол. по спецконфіскації, решта — за результатами вироків”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ГПУ показали документи, куди перерахували конфісковані кошти оточення Януковича

Нагадаємо, Генпрокурор розповів про схему викрадення коштів при закупівлі “вишок Бойка” за участю Бакуліна.

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