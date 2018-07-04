ГПУ вернула государству более 2 млрд долл. за полтора года - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины вернула в казну в течение полутора лет более 2 млрд долл. Об этом сегодня сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время встречи с бизнесом при участии Президента Украины, передает УНН.
"За последние полтора года мы имеем 2267 приговоров по коррупции. Также мы вернули в государственную казну более 2 млрд долл., из них 1,5 млрд долл. по спецконфискации, остальные - по результатам приговоров", - сказал он.
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Напомним, Генпрокурор рассказал о схеме похищения средств при закупке "вышек Бойко" с участием Бакулина.