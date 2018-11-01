Прокуратура викрила земельних махінаторів з оточення Януковича

ukru
Ексклюзив
15:27 • 7843 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 50259 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 110511 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 99030 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 90299 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 108347 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 123068 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 73988 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82104 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 159218 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
87 %
752 мм
Похмуро
Популярнi новини
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 114779 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 109000 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 83291 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 64541 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 62622 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 110514 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 123068 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 159218 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 505132 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 584899 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 14715 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 51364 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 55513 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 191122 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 186261 перегляди
Актуальне
Прокуратура викрила земельних махінаторів з оточення Януковича

Прокуратура викрила земельних махінаторів з оточення Януковича

Київ • УНН

 • 12357 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прокуратура Полтавської області затримала директора філії Дібрівського кінного заводу № 62 ДП “Конярство України” та ще чотирьох осіб. Усіх їх підозрюють у розкраданні державного майна та махінаціях з державними землями площею майже 5000 га. Крім того, підозрювані мають зв’язки з близьким оточенням екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“У четвер, 1 листопада, прокуратура Полтавської області спільно зі співробітниками поліції та СБУ у рамках розслідування кримінального провадження за фактом привласнення державного майна затримала 5 осіб”, — йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронними органами викрито схему розкрадання державного майна посадовими особами філії Дібрівського кінного заводу № 62 ДП “Конярство України” та керівництва одного з товариств, що пов’язують з близьким оточенням колишнього президента Віктора Януковича, які за попередньою змовою незаконно відвели землі площею майже 5000 га та заволоділи вирощуваній на ній сільськогосподарською культурою, завдавши збитки державі в особливо великих розмірах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оголошений у розшук один із соратників екс-генпрокурора Пшонки

До викриття правопорушників залучено понад 300 правоохоронців, проведено майже півсотні обшуків на території Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей.

Серед затриманих - директор філії державного підприємства, керівник товариства, що належить близькому оточенню колишнього президента часів злочинної влади, головний бухгалтер вказаного товариства, а також інші особи, причетні до незаконної оборудки.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів затриманим особам.

Досудове розслідування кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України триває.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд обіцяє не допустити латифундистів після запровадження ринку землі

Нагадаємо, 4 жовтня ГПУ оголосила підозру колишньому прем'єр-міністру та його сину - екс-нардепу за отримання хабара у розмірі 140 мільйонів гривень за призначення на посаду першого віце-прем'єр-міністра України. 

Додамо, що згідно з даними системи досьє YouControl, “Конярство України” є державним підприємством, його засновником є міністерство Аграрної політики та продовольства України. Також в системі вказано, що зараз проти “Конярства України” порушена справа про банкрутство, 29 днів тому в підприємстві змінився керівник, а на балансі числиться податковий борг у розмірі 19 мільйонів 857  тисяч 13 грн.

Зазначимо, що конний спорт входить до кола захоплень оточення колишнього президента Віктора Януковича. Так, цим видом спорту захоплюється депутат-втікач Олександр Онищенко. Також кіньми захоплювався покійний народний депутат України Ігор Єремеєв, який помер від отриманої травми під час кінних занять у серпні 2015 року. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.99
Brent
$72.25
Bitcoin
$87,948.20
S&P 500
$5,758.80
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,045.10
Ethereum
$2,080.70