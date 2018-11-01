Прокуратура викрила земельних махінаторів з оточення Януковича

“У четвер, 1 листопада, прокуратура Полтавської області спільно зі співробітниками поліції та СБУ у рамках розслідування кримінального провадження за фактом привласнення державного майна затримала 5 осіб”, — йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронними органами викрито схему розкрадання державного майна посадовими особами філії Дібрівського кінного заводу № 62 ДП “Конярство України” та керівництва одного з товариств, що пов’язують з близьким оточенням колишнього президента Віктора Януковича, які за попередньою змовою незаконно відвели землі площею майже 5000 га та заволоділи вирощуваній на ній сільськогосподарською культурою, завдавши збитки державі в особливо великих розмірах.

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До викриття правопорушників залучено понад 300 правоохоронців, проведено майже півсотні обшуків на території Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей.

Серед затриманих - директор філії державного підприємства, керівник товариства, що належить близькому оточенню колишнього президента часів злочинної влади, головний бухгалтер вказаного товариства, а також інші особи, причетні до незаконної оборудки.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів затриманим особам.

Досудове розслідування кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України триває.

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Нагадаємо, 4 жовтня ГПУ оголосила підозру колишньому прем'єр-міністру та його сину - екс-нардепу за отримання хабара у розмірі 140 мільйонів гривень за призначення на посаду першого віце-прем'єр-міністра України.

Додамо, що згідно з даними системи досьє YouControl, “Конярство України” є державним підприємством, його засновником є міністерство Аграрної політики та продовольства України. Також в системі вказано, що зараз проти “Конярства України” порушена справа про банкрутство, 29 днів тому в підприємстві змінився керівник, а на балансі числиться податковий борг у розмірі 19 мільйонів 857 тисяч 13 грн.

Зазначимо, що конний спорт входить до кола захоплень оточення колишнього президента Віктора Януковича. Так, цим видом спорту захоплюється депутат-втікач Олександр Онищенко. Також кіньми захоплювався покійний народний депутат України Ігор Єремеєв, який помер від отриманої травми під час кінних занять у серпні 2015 року.