О.Онищенко сьогодні прилетить із Лондона в Україну

"Сьогодні о 17:40 прямим рейсом із Лондона в Україну прибуде пан Онищенко", - повідомило джерело.

За словами співрозмовника, народний депутат-втікач погодився повернутися на Батьківщину після того, як правоохоронці пообіцяли йому імунітет за співпрацю зі слідством.

Причиною термінового повернення О.Онищенка до Києва, за словами співрозмовника, стало народження трійні у його улюбленої кобили Умки. Як відомо, О.Онищенко давно займається розведенням племінних жеребців.

Свого часу, за словами джерела, для повернення ПДВ він, під виглядом дороговартісних коней, вивозив з України старих і хворих, яких скуповував у гірських селах Карпат. Після перетину кордону, нардеп випускав їх на території Польщі.

"Такий бізнес тривав понад 6 місяців, до моменту, коли Польща не почала бити тривогу, що вздовж українського кордону бродить стадо старих та немічних коней", - уточнив співрозмовник.

Як повідомляв УНН, детективами НАБ України, за дорученням прокурорів САП, підозрюваним у “газовій справі” повідомлено про завершення досудового слідства, а стороні захисту надано право ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, досудове розслідування у кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року. Слідством встановлено ймовірну причетність до скоєння злочинів 27 осіб. Під час досудового розслідування дев’ять осіб визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Ще дев’ять (включно з Олександром Онищенком) перебувають у розшуку.

Самого народного депутата 8 серпня 2016 року було оголошено у національний розшук. Раніше (5 липня) Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт, а 27 липня Генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру народному депутату.

Нагадаємо, 1 квітні у багатьох країнах відзначається День сміху.