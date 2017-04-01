А.Онищенко сегодня прилетит из Лондона в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Народный депутат Украины Александр Онищенко сегодня прибудет в Украину авиарейсом из Лондона. Об этом УНН сообщил источник в дипломатических кругах.
"Сегодня в 17:40 прямым рейсом из Лондона в Украину прибудет господин Онищенко", - сообщил источник.
По словам собеседника, беглый народный депутат согласился вернуться на Родину после того, как правоохранители пообещали ему иммунитет за сотрудничество со следствием.
Причиной срочного возвращения А.Онищенко в Киев, по словам собеседника, стало рождение тройни у его любимой кобылы Умки. Как известно, А.Онищенко давно занимается разведением племенных жеребцов.
В свое время, по словам источника, для возврата НДС он, под видом дорогостоящих лошадей, вывозил из Украины старых и больных, которых он скупал в горных селах Карпат. После пересечения границы, нардеп выпускал их на территории Польши.
"Такой бизнес продолжался более 6 месяцев, до момента, когда Польша не стала бить тревогу, что вдоль украинской границы бродит стадо старых и немощных лошадей", - уточнил собеседник.
Как сообщал УНН, детективами НАБ Украины, по поручению прокуроров САП, подозреваемым по "газовому делу" сообщено о завершении досудебного следствия, а стороне защиты предоставлено право ознакомиться с материалами уголовного производства.
Напомним, досудебное расследование в уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. Следствием установлено возможную причастность к совершению преступлений 27 человек. Во время досудебного расследования девять человек признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Еще девять (включая Александра Онищенко) находятся в розыске.
Самого народного депутата 8 августа 2016 было объявлено в национальный розыск. Ранее (5 июля) Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, а 27 июля Генеральный прокурор подписал уведомление о подозрении народному депутату.