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Оголошений у розшук один із соратників екс-генпрокурора Пшонки

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Прокуратура Запорізької області оголосила у розшук колишнього першого заступника начальника ГУ МВС України в Запорізькій області. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“На даний час прокуратурою області розшукується громадянин України, уродженець села Половинне Красноозерського району Новосибірської області Російської Федерації, колишній перший заступник начальника ГУ МВС України в Запорізькій області Козицький Віктор Іванович, 30.07.1963 року народження, для проведення слідчих та процесуальних дій як підозрюваного у даному кримінальному провадженні”, — йдеться у повідомленні.

Розслідування у рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України ініційоване за заявою відомого запорізького колекціонера Запоріжжя Петрашина Л.Г. Останній засвідчив про заволодіння працівниками правоохоронних органів раритетною зброєю заявника на загальну суму понад 30 млн грн.

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У прокуратурі області наголосили, що вказане кримінальне провадження розпочато за заявою потерпілого після висвітлення в ефірі одного з телеканалів способу життя та статків колишнього Генерального прокурора України Пшонки В.П.

“У разі наявної інформації щодо місця перебування вказаної особи необхідно терміново повідомити слідчий відділ прокуратури Запорізької області за телефонами: (061) 764-17-31, (061) 764-19-48”, — відзначили у прокуратурі Запорізької області.

Нагадаємо, Віктор Пшонка залишив Україну 21 лютого 2014 року. 25 лютого 2014 року його було оголошено в розшук.

Пшонку внесено до списку екс-чиновників, яким оголошено підозру у причетності до силового Євромайдану в листопаді 2013-го – лютому 2014 року.

Крім того, у вересні 2014 року ГПУ відкрила кримінальне провадження стосовно пов'язаного з Пшонкою комерційного банку, який підозрюють у заволодінні державними коштами в розмірі понад 65 млн грн. У лютому 2014 року представники ЗМІ та громадянського суспільства оглянули будинок колишнього генпрокурора, який згодом у листопаді 2015 року було заарештовано.

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