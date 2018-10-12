Объявлен в розыск один из соратников экс-генпрокурора Пшонки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Прокуратура Запорожской области объявила в розыск бывшего первого заместителя начальника ГУ МВД Украины в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“В настоящее время прокуратура области разыскивает гражданина Украины, уроженца села Половинное Красноозерск района Новосибирской области Российской Федерации, бывшего первого заместителя начальника ГУ МВД Украины в Запорожской области Козицкого Виктора Ивановича, 30.07.1963 года рождения, для проведения следственных и процессуальных действий как подозреваемого в данном уголовном производстве”, - говорится в сообщении.
Расследование в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины инициировано по заявлению известного запорожского коллекционера Запорожье Петрашина Л.Г. Последний показал о завладении сотрудниками правоохранительных органов раритетным оружием заявителя на общую сумму более 30 млн грн.
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В прокуратуре области отметили, что указанное уголовное производство начато по заявлению потерпевшего после освещения в эфире одного из телеканалов образа жизни и состояния бывшего Генерального прокурора Украины Пшонки В.П.
“В случае имеющейся информации о месте пребывания указанного лица необходимо срочно сообщить в следственный отдел прокуратуры Запорожской области по телефонам:
Напомним, Виктор Пшонка оставил Украину 21 февраля 2014 года. 25 февраля 2014 года он был объявлен в розыск.
Пшонку внесли в список экс-чиновников, которым объявлено подозрение в причастности к силовому разгону Евромайдана в ноябре 2013 года — феврале 2014 года.
Кроме того, в сентябре 2014 года ГПУ открыла уголовное производство в отношении связанного с Пшонкой коммерческого банка, подозревают в завладении государственными средствами в размере более 65 млн грн. В феврале 2014 представители СМИ и гражданского общества осмотрели здание бывшего генпрокурора , который впоследствии в ноябре в 2015 году было арестовано .