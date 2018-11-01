Прокуратура разоблачила земельных махинаторов из окружения Януковича

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Прокуратура Полтавской области задержала директора филиала Дибровского конного завода № 62 ГП “Коневодство Украины” и еще четырех человек. Всех их подозревают в хищении государственного имущества и махинациях с государственными землями площадью около 5000 га. Кроме того, подозреваемые имеют связи с близким окружением экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“В четверг, 1 ноября, прокуратура Полтавской области совместно с сотрудниками полиции и СБУ в рамках расследования уголовного производства по факту присвоения государственного имущества задержала 5 человек”, — говорится в сообщении.

Так, правоохранительными органами была разоблачена схема хищения государственного имущества должностными лицами филиала Дибровского конного завода № 62 ГП “Коневодство Украины” и руководства одного из обществ, связывают с близким окружением бывшего президента Виктора Януковича, которые по предварительному сговору незаконно отвели земли площадью почти 5000 га и завладели выращиваемой на ней сельскохозяйственной культурой, нанеся ущерб государству в особо крупных размерах.

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К разоблачению правонарушителей были привлечены более 300 правоохранителей, проведено почти полсотни обысков на территории Полтавской, Кировоградской и Черкасской областей.

Среди задержанных - директор филиала государственного предприятия, руководитель общества, принадлежит близкому окружению бывшего президента времен преступной власти, главный бухгалтер указанного общества, а также другие лица, причастные к незаконной сделки.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения задержанным лицам.

Досудебное расследование уголовного производства, внесенном в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины продолжается.

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Напомним, 4 октября ГПУ объявила подозрение бывшему премьер-министру и его сыну — экс-нардепу за получение взятки в размере 140 миллионов гривен за назначение на должность первого вице-премьер-министра Украины.

Добавим, что согласно данным системы досье YouControl, “Коневодство Украины” является государственным предприятием, его учредителем является Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Также в системе указано, что сейчас против предприятия “Коневодство Украины” возбуждено дело о банкротстве, 29 дней назад на предприятии сменился руководитель, а на балансе числится налоговый долг в размере 19 миллионов 857 тысяч 13 грн.

Отметим, что конный спорт входит в круг увлечений окружения бывшего президента Виктора Януковича. Так, этим видом спорта увлекается депутат-беглец Александр Онищенко. Также лошадьми увлекался покойный народный депутат Украины Игорь Еремеев , который умер от полученной травмы во время конных занятий в августе 2015 года.

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