Прокуратура разоблачила земельных махинаторов из окружения Януковича

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Прокуратура Полтавской области задержала директора филиала Дибровского конного завода № 62 ГП “Коневодство Украины” и еще четырех человек. Всех их подозревают в хищении государственного имущества и махинациях с государственными землями площадью около 5000 га. Кроме того, подозреваемые имеют связи с близким окружением экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.