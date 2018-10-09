На Черкащині судитимуть рейдерів, які захопили ферму вартістю 119 млн грн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно групи осіб, які обвинувачуються в рейдерському захопленні сільськогосподарського підприємства. Про це повідомила прес-служба прокуратури Черкаської області, передає УНН.

“Прокуратурою Черкаської області 08.10.2018 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб за фактом рейдерського захоплення підприємства в Городищенському районі Черкаської області, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що 6 квітня 2018 року група осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом аграрного підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, внесли зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань і незаконно юридично набули право власності на майновий комплекс і майно вказаного товариства, а також майнове право на урожай 2018 року, внаслідок чого заподіяно шкоду у сумі 119 млн грн.

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Під час досудового розслідування майно повернуто його законному володільцю.

Також правопорушнику, який організував рейдерське захоплення, оголошено про підозру у вчиненні шахрайського заволодіння майном аграрного підприємства, яке здійснює свою діяльність на території Жашківського району, за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування достовірно встановлено, що посів сільськогосподарських культур в адміністративних межах двох сіл Жашківського району Черкаської області здійснено зазначеним вище підприємством.

Однак, при спробі зібрати врожай вказана особа, залучивши активістів, заблокувала можливість розпочати роботу власнику посівів, тим самим позбавивши права пайовиків на отримання належної їм плати за оренду землі.

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У подальшому, 7 жовтня 2018 року, користуючись тим, що засіяне власником поле залишилось без охорони, рейдери, використовуючи попередньо найняту сільськогосподарську техніку, розпочали збір врожаю, але завдяки діям працівників Головного управління Національної поліції в Черкаській області та місцевих жителів, що є пайовиками зазначеного підприємства, були зупинені.

У прокуратури зазначили, що активісти, в тому числі представники Національного корпусу в Черкаській області, прибувши на поле, стали на бік рейдерів і до цього часу підтримують їх на акціях протесту та в судових засіданнях.

“Прокуратура Черкаської області наголошує, що буде відстоювати інтереси пайовиків і не дасть можливості рейдерам, які прикриваються активістами, захопити вирощений аграріями врожай”, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 20 вересня у Кіровоградській області рейдери намагались захопити пшеничне поле.

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