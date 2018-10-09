В Черкасской области будут судить рейдеров, захвативших ферму стоимостью 119 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении группы лиц, которые обвиняются в рейдерском захвате сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черкасской области, передает УНН.
“Прокуратура Черкасской области 08.10.2018 направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц по факту рейдерского захвата предприятия в Городищенском районе Черкасской области, повлекшее тяжкие последствия, по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 206-2, ч. Ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины”, - говорится в сообщении.
Правоохранители напомнили, что 6 апреля 2018 года группа лиц, с целью противоправного завладения имущественным комплексом аграрного предприятия, путем совершения сделок с использованием поддельных учредительных документов общества, внесли изменения в сведения о юридическом лице, основателе и руководителе общества в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований и незаконно юридически приобрели право собственности на имущественный комплекс и имущество указанного общества, а также имущественное право на урожай 2018 года, вследствие чего был причинен ущерб в сумме 119 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кировоградской области будут судить 27 участников рейдерской атаки
Во время досудебного расследования имущество возвращено его законному владельцу.
Также правонарушителю, который организовал рейдерский захват, объявлено о подозрении в совершении мошеннического завладения имуществом аграрного предприятия, которое осуществляет свою деятельность на территории Жашковского района, по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного расследования достоверно установлено, что посев сельскохозяйственных культур в административных границах двух сел Жашковского района Черкасской области совершен указанным выше предприятием.
Однако, при попытке собрать урожай указанное лицо, привлекая активистов, заблокировало возможность начать работу владельцу посевов, тем самым лишив права пайщиков на получение причитающейся им платы за аренду земли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Драка на элеваторе: суд в Харькове перенес рассмотрение апелляций подозреваемых
В дальнейшем, 7 октября 2018 года, пользуясь тем, что засеянное владельцем поле осталось без охраны, рейдеры, используя предварительно нанятую сельскохозяйственную технику, начали сбор урожая, но благодаря действиям работников Главного управления Национальной полиции в Черкасской области и местных жителей, которые являются пайщиками указанного предприятия, были остановлены.
В прокуратуре отметили, что активисты, в том числе представители Национального корпуса в Черкасской области, прибыв на поле, стали на сторону рейдеров и до сих пор поддерживают их на акциях протеста и в судебных заседаниях.
“Прокуратура Черкасской области отмечает, что будет отстаивать интересы пайщиков и не позволит рейдерам, которые прикрываются активистами, захватить выращенный аграриями урожай”, — отметили в ведомстве.
Напомним, 20 сентября в Кировоградской области рейдеры пытались захватить пшеничное поле.