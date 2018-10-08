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Бійка на елеваторі: суд у Харкові переніс розгляд апеляцій підозрюваних

Бійка на елеваторі: суд у Харкові переніс розгляд апеляцій підозрюваних

Київ • УНН

 • 8846 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Харківський апеляційний суд оголосив перерву у розгляді апеляційних скарг захисників підозрюваних у спробі рейдерського захоплення комплексу "Зерновий елеватор". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу суду.

Так, сьогодні колегії суддів Харківського апеляційного суду розглядали апеляції захисників семи з двадцяти трьох підозрюваних, поданих на ухвали слідчих суддів Київського райсуду Харкова щодо обрання учасникам конфлікту запобіжних заходів.

"Колегіями суддів Харківського апеляційного суду сьогодні, 8 жовтня 2018 року, у відношенні цих шести осіб прийняті рішення про оголошення перерв в судових засіданнях, оскільки у відношенні трьох з цих семи осіб не з’явилися в судові засідання їх адвокати та відсутня інформація щодо причин неявки. У відношенні двох з цих семи осіб виникла необхідність у витребуванні додаткових документів, які характеризують особистості підозрюваних. Також один з підозрюваних за станом здоров’я заявив клопотання про відкладення розгляду апеляції", — йдеться в повідомленні.

Колегії суддів продовжать розглядати апеляції щодо цих семи підозрюваних 18 та 22 жовтня. А розгляд апеляційної скарги, поданої в інтересах Олега Ширяєва, призначили на 11 жовтня.

"Ще у відношенні 4 підозрюваних розгляд апеляцій захисників щодо обраних запобіжних заходів Харківським апеляційним судом призначено на 11 жовтня 2018 року. Розгляд апеляцій відбудеться 11, 18 та 22 жовтня 2018 року", - зазначили у суді.

Як повідомляв УНН, 11 вересня сталася масова бійка зі стріляниною у селищі Занки Харківської області на місцевому елеваторі. У ній взяли участь кілька десятків людей. Внаслідок сутичок постраждали семеро осіб. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою 22 підозрюваним в участі в сутичках. 

Крім того, затримали колишнього керівника "Східного корпусу" Олега Ширяєва за підозрою в організації рейдерського нападу. Його суд також арештував

Апеляційний суд Харківської області залишив під вартою 12 підозрюваних у злочині.

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