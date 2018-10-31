Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Кабінет міністрів України вжити всіх заходів для боротьби з рейдерством. Про це він сьогодні заявив під час зустрічі з представниками українських та міжнародних бізнес-асоціацій, передає кореспондент УНН.
“Також дуже хвилюють випадки рейдерства, які, на жаль, все ще відбуваються. Тому я закликаю уряд, Павло (звернувся до міністра юстиції Павла Петренка — ред.), Міністерства юстиції вжити вичерпних заходів для запобігання таких випадків”, — наголосив він.
Разом з тим, за словами нардепа Леоніда Козаченка, за грабунок фермерів жоден рейдер в Україні поки не поніс відповідальності.
Нагадаємо, днями про рейдерство паїв та врожаю заявили селяни на Харківщині. Мешканці села Картамиш звинуватили місцевого бізнесмена Андрія Обору у крадіжці соняшнику. Останній заявив, що правомірно скосив врожай фермерів, хоча і визнав у суді, що паї, які він обробив, йому не належать.
Зауважимо, місцеві чиновники зайняли позицію невтручання у проблему селян.
Так само на захист фермерів поки не пристала й поліція, яка відмовилася арештовувати техніку Обори.