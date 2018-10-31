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Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Кабінет міністрів України вжити всіх заходів для боротьби з рейдерством. Про це він сьогодні заявив під час зустрічі з представниками українських та міжнародних бізнес-асоціацій, передає кореспондент УНН.

“Також дуже хвилюють випадки рейдерства, які, на жаль, все ще відбуваються. Тому я закликаю уряд, Павло (звернувся до міністра юстиції Павла Петренка — ред.), Міністерства юстиції вжити вичерпних заходів для запобігання таких випадків”, — наголосив він.

Разом з тим, за словами нардепа Леоніда Козаченка, за грабунок фермерів жоден рейдер в Україні поки не поніс відповідальності.

Нагадаємо, днями про рейдерство паїв та врожаю заявили селяни на Харківщині. Мешканці села Картамиш звинуватили місцевого бізнесмена Андрія Обору у крадіжці соняшнику. Останній заявив, що правомірно скосив врожай фермерів, хоча і визнав у суді, що паї, які він обробив, йому не належать.

Зауважимо, місцеві чиновники зайняли позицію невтручання у проблему селян. 

Так само на захист фермерів поки не пристала й поліція, яка відмовилася арештовувати техніку Обори.

Українські Національні Новини

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