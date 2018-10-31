Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Кабінет міністрів України вжити всіх заходів для боротьби з рейдерством. Про це він сьогодні заявив під час зустрічі з представниками українських та міжнародних бізнес-асоціацій, передає кореспондент УНН.