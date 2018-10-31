Порошенко признал, что в Украине все еще есть рейдерство
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Кабинет министров Украины принять все меры для борьбы с рейдерством. Об этом он сегодня заявил во время встречи с представителями украинских и международных бизнес-ассоциаций, передает корреспондент УНН.
"Также очень волнуют случаи рейдерства, которые, к сожалению, все еще происходят. Поэтому я призываю правительство, Павел (обратился к министру юстиции Павлу Петренко - ред.), Министерство юстиции принять исчерпывающие меры для предотвращения таких случаев", - подчеркнул он.
Вместе с тем, по словам нардепа Леонида Козаченко, за грабеж фермеров ни один рейдер в Украине пока не понес ответственности.
Напомним, на днях о рейдерстве паев и урожая заявили крестьяне в Харьковской области. Жители села Картамыш обвинили местного бизнесмена Андрея Обору в краже подсолнечника. Последний заявил, что правомерно скосил урожай фермеров, хотя и признал в суде, что паи, которые он обработал, ему не принадлежат.
Отметим, местные чиновники заняли позицию невмешательства в проблему крестьян.
Так же в защиту фермеров пока не выступила и полиция, которая отказалась арестовывать технику Оборы.