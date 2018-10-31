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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 118294 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 157091 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149017 просмотра

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Порошенко признал, что в Украине все еще есть рейдерство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Кабинет министров Украины принять все меры для борьбы с рейдерством. Об этом он сегодня заявил во время встречи с представителями украинских и международных бизнес-ассоциаций, передает корреспондент УНН.

"Также очень волнуют случаи рейдерства, которые, к сожалению, все еще происходят. Поэтому я призываю правительство, Павел (обратился к министру юстиции Павлу Петренко - ред.), Министерство юстиции принять исчерпывающие меры для предотвращения таких случаев", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам нардепа Леонида Козаченко, за грабеж фермеров ни один рейдер в Украине пока не понес ответственности.

Напомним, на днях о рейдерстве паев и урожая заявили крестьяне в Харьковской области. Жители села Картамыш обвинили местного бизнесмена Андрея Обору в краже подсолнечника. Последний заявил, что правомерно скосил урожай фермеров, хотя и признал в суде, что паи, которые он обработал, ему не принадлежат.

Отметим, местные чиновники заняли позицию невмешательства в проблему крестьян.

Так же в защиту фермеров пока не выступила и полиция, которая отказалась арестовывать технику Оборы.

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