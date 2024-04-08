"Наводил авиабомбы рф на Сумскую область": СБУ сообщила о задержании "экс-регионала"-агента фсб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
sumyСумы
Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  124233 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  92573 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  192606 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  188930 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  181490 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152161 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  109753 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127626 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118937 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  120879 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

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"Наводил авиабомбы рф на Сумскую область": СБУ сообщила о задержании "экс-регионала"-агента фсб

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар, в Сумской области.

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"Наводил авиабомбы рф на Сумскую область": СБУ сообщила о задержании "экс-регионала"-агента фсб

Трамп пригласил иммигрантов из "хороших стран" и раскритиковал въезд в США представителей государств "которые являются катастрофой"

Трамп раскритиковал иммиграцию из "стран катастрофы" и выразил предпочтение иммигрантам из "хороших" стран, таких как Дания и Швейцария, собрав 50,5 миллиона долларов во время сбора средств.

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Трамп пригласил иммигрантов из "хороших стран" и раскритиковал въезд в США представителей государств "которые являются катастрофой"

ГУР: рф имеет достаточно ракет для одной или двух массированных атак в ближайшие недели

россия имеет достаточно ракет для еще одной-двух крупных атак в течение ближайших недель.

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ГУР: рф имеет достаточно ракет для одной или двух массированных атак в ближайшие недели

"Роби своє": в Киевской области "солнечный" парень изготавливает крафтовое печенье в мини-пекарне

"Роби своє": в Киевской области "солнечный" парень изготавливает крафтовое печенье в мини-пекарне.

Общество •   •  15344 просмотра
"Роби своє": в Киевской области "солнечный" парень изготавливает крафтовое печенье в мини-пекарне

Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

Из-за удара россии по инфраструктурному объекту в Звягеле, Житомирская область, и угрозу загрязнения воздуха введены превентивные меры - рекомендовано оставаться в помещении, школьники будут учиться дистанционно.

Общество •   •  27608 просмотра
Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

В Луганской области оккупанты в Рубежном заставляют раз в месяц появляться в военкомате - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области мужчин в Рубежном заставляют ежемесячно являться в военный комиссариат, в "народной милиции лнр" увеличился уровень самоубийств, а освобожденная Макеевка и Невское находятся под российскими обстрелами.

Война •   •  24101 просмотра
В Луганской области оккупанты в Рубежном заставляют раз в месяц появляться в военкомате - ОВА

Во время чемпионата по Муэй Тай Unity Foundation объявила о передаче ГУР МО Украины беспилотного комплекса SHARK

Во время чемпионата по Муэй Тай Unity Foundation объявила о передаче ГУР МО Украины беспилотного комплекса SHARK.

Общество •   •  22435 просмотра
Во время чемпионата по Муэй Тай Unity Foundation объявила о передаче ГУР МО Украины беспилотного комплекса SHARK

россияне на оккупированных территориях эксплуатируют труд лиц с ограниченными возможностями - Центр сопротивления

россияне на оккупированных территориях Украины эксплуатируют людей с инвалидностью, заставляя их работать сверхурочно без согласия и надлежащей компенсации, нарушая их основополагающие права.

Война •   •  21732 просмотра
россияне на оккупированных территориях эксплуатируют труд лиц с ограниченными возможностями - Центр сопротивления

Черниговскую и Сумскую области враг обстрелял 45 раз, в том числе Новгород-Северскую громаду с самолета - ОК "Север"

Российские оккупанты 45 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив 2 мирных жителей.

Война •   •  20344 просмотра
Черниговскую и Сумскую области враг обстрелял 45 раз, в том числе Новгород-Северскую громаду с самолета - ОК "Север"

Курс валют на 8 апреля: гривна укрепилась на 18 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,8437 UAH/USD, укрепив гривну на 18 копеек.

Экономика •   •  20110 просмотра
Курс валют на 8 апреля: гривна укрепилась на 18 копеек