"Наводил авиабомбы рф на Сумскую область": СБУ сообщила о задержании "экс-регионала"-агента фсб

Служба безопасности Украины задержала "экс-регионала"-агента фсб, который наводил авиабомбы рф на Сумскую область, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, СБУ предотвратила российский авиаудар по новым линиям обороны на пограничье Сумской области.

"В результате спецоперации СБУ "на горячем" задержан агент фсб, который проводил доразведку вблизи оборонительной линии на территории региона. По данным следствия, задержанным оказался бывший местный "функционер" запрещенной Партии регионов", - сообщили в СБУ.

Сообщается, что он был дистанционно завербован кадровым сотрудником фсб после деоккупации Сумской области.

По данным спецслужбы, во время разведывательной вылазки фигурант "пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар". Для огневого поражения украинских укрепрайонов агрессор планировал применить удары управляемыми авиабомбами, сообщили в СБУ.

Во время задержания у злоумышленника, как отмечается, изъят мобильный телефон, с которого он пытался отправить агрессору фото и геолокацию потенциальной "цели".

"Благодаря оперативному реагированию Служба безопасности сорвала попытку российской спецслужбы получить агентурный "отчет" и использовать его для подготовки воздушных атак", - указали в спецслужбе.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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