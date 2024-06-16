Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Саммит мира: СМИ обнародовали проект итоговой декларации

Саммит мира: СМИ обнародовали проект итоговой декларации

  •  69702 просмотра
Населенные пункты Донетчины были атакованы ВС РФ 8 раз, повреждено не менее 15 зданий - Филашкин

Населенные пункты Донетчины были атакованы ВС РФ 8 раз, повреждено не менее 15 зданий - Филашкин

  •  76529 просмотра
"Наша позиция ясна и четкая - обмен всех на всех" - Офис президента

"Наша позиция ясна и четкая - обмен всех на всех" - Офис президента

  •  49584 просмотра
На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"

На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"

  •  49986 просмотра
Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией - Кулеба

Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией - Кулеба

  •  42100 просмотра
публикации
Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

14 июня 2024, 12:58  •  199612 просмотра
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

14 июня 2024, 08:51  •  223737 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

14 июня 2024, 07:07  •  241185 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

13 июня 2024, 11:25  •  289963 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

13 июня 2024, 10:18  •  274394 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

  •  21801 просмотра
16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

16 июня: День отца в Украине, Всемирный день морских черепах, Всемирный день морских черепах

  •  44516 просмотра
Спасенного из-под обстрелов капибара Тоху пролечили и выпустили в открытый вольер столичного зоопарка

Спасенного из-под обстрелов капибара Тоху пролечили и выпустили в открытый вольер столичного зоопарка

15 июня 2024, 11:46  •  78306 просмотра
Всемирный день ветра, Международный день серфинга, День жонглирования. Что еще можно отметить 15 июня

Всемирный день ветра, Международный день серфинга, День жонглирования. Что еще можно отметить 15 июня

15 июня 2024, 03:09  •  93963 просмотра
5 детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра: что посмотреть в выходные

5 детективов, которые держат в напряжении до последнего кадра: что посмотреть в выходные

14 июня 2024, 21:13  •  88788 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 16:26  •  2473 просмотра

Read in English

Президент Зеленский заявил, что путин пришел уничтожить Украину, что является для него "фиксированной идеей", и он не остановится на Украине, а пойдет дальше, поэтому его надо остановить любыми средствами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир путин пришел уничтожить Украину, у него это "идея-фикс". По его словам, путин не закончит войну в Украине, он пойдет дальше. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Детали

"Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс". К вам зашел в квартиру человек с ножом, с автоматом. Что вы будете делать? Угощать его, танцевать, развлекать, или будете защищать своих детей? Вот наша реакция. Она понятная, жизненная, человеческая реакция. Мы очень благодарны, что нам помогают, но я не считаю, что из-за этой помощи можно устать. Потому что это не та цена за войну. Не та цена за демократическую жизнь, которая есть в Европе. Я не завидую, я просто хочу вам сказать, что путин не останется и не закончит войну в Украине. Будет все то, что было перед Второй мировой войной. То же самое будет, он пойдет дальше и потом никто уже не будет думать об усталости. Все будут думать в Европе о выживании. Мы должны остановить этого человека любым путем. Давайте это сделаем дипломатическим путем", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого Глобального саммита мира, отметив, что Украина отвечает на полномасштабное российское вторжение не только полноценной защитой человеческой жизни, но и также полномасштабной дипломатией.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира
  •  51038 просмотра

Опубликован полный итоговый документ Глобального саммита мира

Эксклюзив
Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня
  •  87020 просмотра

Эмоционально насыщенная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-23 июня

Эксклюзив
Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается
14 июня 2024, 12:13  •  161690 просмотра

Преступные действия продолжаются: детектив БЭБ на суде рассказал, что серый экспорт из "Олимпекса" до сих пор продолжается

Эксклюзив
Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист
14 июня 2024, 10:07  •  175650 просмотра

Если вину Гетманцева докажут, ему может грозить уголовное наказание - юрист

Эксклюзив
Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них
14 июня 2024, 10:00  •  173997 просмотра

Юрист рассказал, что происходит с физическими и юридическими лицами после введения санкций в отношении них

Эксклюзив
Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт
14 июня 2024, 08:25  •  144412 просмотра

Теневая экономика Украины может занимать до 60% ВВП - эксперт

Эксклюзив
В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу
14 июня 2024, 08:03  •  101348 просмотра

В Укртрансбезопасности признали неудовлетворительное состояние дороги, по которой "скорая" едва доставила пожилую пациентку в больницу

Эксклюзив
В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро
14 июня 2024, 07:38  •  96578 просмотра

В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск
14 июня 2024, 07:38  •  60308 просмотра

Эксперты КНИИСЭ: покупать битые авто из США на аукционах - это всегда риск

Эксклюзив
В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"
13 июня 2024, 11:29  •  122691 просмотра

В полиции подтвердили факты браконьерства на территории национального парка "Тузловские лиманы"

Популярные

Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией - Кулеба

Наступит момент, когда нужно будет говорить с Россией - Кулеба

  •  42100 просмотра
На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"

На Сумщине наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ "Северск"

  •  49986 просмотра
"Наша позиция ясна и четкая - обмен всех на всех" - Офис президента

"Наша позиция ясна и четкая - обмен всех на всех" - Офис президента

  •  49584 просмотра
Населенные пункты Донетчины были атакованы ВС РФ 8 раз, повреждено не менее 15 зданий - Филашкин

Населенные пункты Донетчины были атакованы ВС РФ 8 раз, повреждено не менее 15 зданий - Филашкин

  •  76529 просмотра
Саммит мира: СМИ обнародовали проект итоговой декларации

Саммит мира: СМИ обнародовали проект итоговой декларации

  •  69702 просмотра

Публикации

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

Почти 6,5 млн грн на услуги по переводу: на что НАБУ тратит средства во время войны

14 июня 2024, 12:58  •  199612 просмотра
В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

В ближайшее время назначение министра аграрной политики не ожидается в ближайшее время

14 июня 2024, 08:51  •  223737 просмотра
Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

Мяч на поле правоохранителей: что будет с теми, кто пытается блокировать работу предприятий-участников зерновой инициативы

14 июня 2024, 07:07  •  241185 просмотра
"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна

"Олимпекс" снова в центре скандала. Суд в Киеве будет решать судьбу "серого" зерна
Эксклюзив

13 июня 2024, 11:25  •  289963 просмотра
«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

«Шоу вместо расследования»: фигурант скандала НАБУ идет в суд

13 июня 2024, 10:18  •  274394 просмотра

Война

Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

  •  4328 просмотра
Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

  •  12765 просмотра
Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

  •  22478 просмотра
российские захватчики на оккупированных территориях усиливают имущественное давление на жителей - Федоров

российские захватчики на оккупированных территориях усиливают имущественное давление на жителей - Федоров

  •  19755 просмотра
россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

  •  29186 просмотра

политика

Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

  •  4328 просмотра
Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

  •  12765 просмотра
Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

  •  22478 просмотра
россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

  •  29186 просмотра
россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

  •  28658 просмотра

Война

Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

  •  4328 просмотра
Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

  •  12765 просмотра
Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

  •  22478 просмотра
российские захватчики на оккупированных территориях усиливают имущественное давление на жителей - Федоров

российские захватчики на оккупированных территориях усиливают имущественное давление на жителей - Федоров

  •  19755 просмотра
россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

  •  29186 просмотра

политика

Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

  •  4328 просмотра
Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

Зеленский о привлечении россиян к Саммиту мира: мир им не нужен - это факт

  •  12765 просмотра
Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

Задача Украины сейчас не дать возможности успеха в наступательных действиях рф - Зеленский

  •  22478 просмотра
россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

россия похитила 20 тысяч украинских детей - Президент

  •  29186 просмотра
россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

россии было не выгодно заканчивать войну, доказательством этого является полномасштабное вторжение - Зеленский

  •  28658 просмотра

Новости Бизнеса

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

Бизнес-издание Mind приглашает на крупнейшую инвестиционную конференцию 2024 года - Mind Invest Summit

12 июня 2024, 15:55  •  110454 просмотра
Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

Классическая одежда, которая никогда не выйдет из моды - как ее носить?

12 июня 2024, 11:13  •  109299 просмотра
WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

WOG и сообщество PRIDE задонатили почти 5,8 млн грн на РУБ в рамках сбора Фонда Притулы "Невидимий щит"

10 июня 2024, 11:09  •  114057 просмотра

Экономика

В понедельник на всю Украину ожидают почасовые графики отключения света

В понедельник на всю Украину ожидают почасовые графики отключения света

  •  1055 просмотра
Война в Украине повлияла и на Африку - президент Ганы

Война в Украине повлияла и на Африку - президент Ганы

  •  11602 просмотра
Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

Голландец построил бизнес и обеспечивает рф-потребителей западными товарами, в частности Nike и Lego, которые покинули Россию

  •  21801 просмотра
ОАЭ хочет заключить соглашение о партнерстве с Украиной и углубить торговые отношения

ОАЭ хочет заключить соглашение о партнерстве с Украиной и углубить торговые отношения

  •  23519 просмотра
Защита портовой инфраструктуры является ключевым для сохранения экспорта продовольствия из Украины - Мицотакис

Защита портовой инфраструктуры является ключевым для сохранения экспорта продовольствия из Украины - Мицотакис

  •  21937 просмотра

Киев

На Киевщине ожидается гроза, которая продлится до конца суток, завтра тоже будет дождливо

На Киевщине ожидается гроза, которая продлится до конца суток, завтра тоже будет дождливо

  •  10433 просмотра
Киев усиливает контроль за безопасностью пищевых продуктов на фоне вспышек сальмонеллеза

Киев усиливает контроль за безопасностью пищевых продуктов на фоне вспышек сальмонеллеза

  •  10725 просмотра
В столице Украины состоялся Марш Равенства, первый с начала полномасштабного вторжения рф

В столице Украины состоялся Марш Равенства, первый с начала полномасштабного вторжения рф

  •  24066 просмотра
Новые "фонтаны" посреди улиц и сорванный асфальт: в Киеве бушует непогода

Новые "фонтаны" посреди улиц и сорванный асфальт: в Киеве бушует непогода

15 июня 2024, 13:20  •  40208 просмотра
Буданов подтвердил атаку дронов на аэродром Морозовск в рф - The War Zone  

Буданов подтвердил атаку дронов на аэродром Морозовск в рф - The War Zone  

15 июня 2024, 09:30  •  101398 просмотра