Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир путин пришел уничтожить Украину, у него это "идея-фикс". По его словам, путин не закончит войну в Украине, он пойдет дальше. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

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"Нацист путин пришел нас уничтожить, у него это "идея-фикс". К вам зашел в квартиру человек с ножом, с автоматом. Что вы будете делать? Угощать его, танцевать, развлекать, или будете защищать своих детей? Вот наша реакция. Она понятная, жизненная, человеческая реакция. Мы очень благодарны, что нам помогают, но я не считаю, что из-за этой помощи можно устать. Потому что это не та цена за войну. Не та цена за демократическую жизнь, которая есть в Европе. Я не завидую, я просто хочу вам сказать, что путин не останется и не закончит войну в Украине. Будет все то, что было перед Второй мировой войной. То же самое будет, он пойдет дальше и потом никто уже не будет думать об усталости. Все будут думать в Европе о выживании. Мы должны остановить этого человека любым путем. Давайте это сделаем дипломатическим путем", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого Глобального саммита мира, отметив, что Украина отвечает на полномасштабное российское вторжение не только полноценной защитой человеческой жизни, но и также полномасштабной дипломатией.