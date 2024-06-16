Нацист путін прийшов нас знищити, у нього це "ідея-фікс" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор владімір путін прийшов знищити Україну, у нього це "ідея-фікс". За його словами, путін не закінчить війну в Україні, він піде далі. Про це Зеленський заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

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"Нацист путін прийшов нас знищити, у нього це "ідея-фікс". До вас зайшла в квартиру людина з ножем, з автоматом. Що ви будете робити? Пригощати його, танцювати, розважати, або будете захищати своїх дітей? Ось наша реакція. Вона зрозуміла, життєва, людська реакція. Ми дуже вдячні, що нам допомагають, але я не вважаю, що через цю допомогу можна втомитись. Бо це не та ціна за війну. Не та ціна за демократичне життя, яке є в Європі. Я не заздрю, я просто хочу вам сказати, що путін не залишиться і не закінчить війну в Україні. Буде все те, що було перед Другою світовою війною. Те саме буде, він піде далі і потім ніхто вже не буде думати про втому. Всі будуть думати в Європі про виживання. Ми повинні зупинити цю людину будь-яким шляхом. Давайте це зробимо дипломатичним шляхом", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки першого Глобального саміту миру, зазначивши, що Україна відповідає на повномасштабне російське вторгнення не лише повноцінним захистом людського життя, але і також повномасштабною дипломатією.