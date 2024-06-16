Ми відповідаємо на російське вторгнення в Україну не лише повноцінним захистом людського життя, але повномасштабною дипломатією - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки першого Глобального саміту миру, зазначивши, що Україна відповідає на повномасштабне російське вторгнення не лише повноцінним захистом людського життя, але і також повномасштабною дипломатією, передає УНН.

Я дякую всім учасникам першого Саміту миру за те, що вжили перших кроків до миру разом. Ми відповідаємо на повномасштабне російське вторгнення в Україну не лише повноцінним захистом людського життя, але і також повномасштабною дипломатією. Наша справедлива мета, щоб всі країни доєдналися до нас у цій шляхетній меті. Попередні політичні покоління завершили нам статут ООН, як основу для співпраці людей. Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН і комюніке, яке було прийнято на Саміті, повною мірою відображає наші наміри і залишається відкритим до підписання кожному, хто поважає статут ООН,