Ми відповідаємо на російське вторгнення в Україну не лише повноцінним захистом людського життя, але повномасштабною дипломатією - Зеленський
Київ • УНН
Україна відповідає на повномасштабне вторгнення росії не лише повним захистом людських життів, але й повномасштабною дипломатією через проведення першого Глобального саміту миру, спрямованого на відновлення безпеки та територіальної цілісності.
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки першого Глобального саміту миру, зазначивши, що Україна відповідає на повномасштабне російське вторгнення не лише повноцінним захистом людського життя, але і також повномасштабною дипломатією, передає УНН.
Я дякую всім учасникам першого Саміту миру за те, що вжили перших кроків до миру разом. Ми відповідаємо на повномасштабне російське вторгнення в Україну не лише повноцінним захистом людського життя, але і також повномасштабною дипломатією. Наша справедлива мета, щоб всі країни доєдналися до нас у цій шляхетній меті. Попередні політичні покоління завершили нам статут ООН, як основу для співпраці людей. Ми передамо наступним поколінням ефективний механізм імплементації статуту ООН і комюніке, яке було прийнято на Саміті, повною мірою відображає наші наміри і залишається відкритим до підписання кожному, хто поважає статут ООН,
Він додав, що важливо, щоб всі учасники Саміту підтримали територіальну цілісність України, тому що не буде тривалого миру без територіальної цілісності.
Три виклики були детально проаналізовані на першому Саміті миру. Радіаційна безпека, продовольча безпека та повернення полонених та депортованих осіб, включно з тисячами дітей, викрадених росією. Тепер ми запропонували та погодили продовжити нашу спільну роботу на більш технічному рівні, на рівні радників та міністрів у форматі спеціальних зустрічей. Кожен крок до справедливого миру привабив увагу окремих груп учасників Саміту і країн, які ще не доєдналися, але зацікавлені у мирі. І ми погодилися почати роботу у спеціальних постсамітних групах щодо специфічних ідей, конкретних ідей, пропозицій, які можуть відновити безпеку та її різні аспекти,
Нагадаємо
За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії було сформоване Спільне комюніке про основи миру.