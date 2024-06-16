Мы отвечаем на российское вторжение в Украину не только полноценной защитой человеческой жизни, но полномасштабной дипломатией - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого Глобального саммита мира, отметив, что Украина отвечает на полномасштабное российское вторжение не только полноценной защитой человеческой жизни, но и также полномасштабной дипломатией, передает УНН.

Я благодарю всех участников первого Саммита мира за то, что предприняли первые шаги к миру вместе. Мы отвечаем на полномасштабное российское вторжение в Украину не только полноценной защитой человеческой жизни, но и также полномасштабной дипломатией. Наша справедливая цель, чтобы все страны присоединились к нам в этой благородной цели. Предыдущие политические поколения завершили нам устав ООН, как основу для сотрудничества людей. Мы передадим следующим поколениям эффективный механизм имплементации устава ООН и коммюнике, которое было принято на Саммите, в полной мере отражает наши намерения и остается открытым к подписанию каждому, кто уважает устав ООН, - сказал Зеленский.

Он добавил, что важно, чтобы все участники Саммита поддержали территориальную целостность Украины, потому что не будет длительного мира без территориальной целостности.

Три вызова были подробно проанализированы на первом Саммите мира. Радиационная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение пленных и депортированных лиц, включая тысячи детей, похищенных Россией. Теперь мы предложили и согласовали продолжить нашу совместную работу на более техническом уровне, на уровне советников и министров в формате специальных встреч. Каждый шаг к справедливому миру привлек внимание отдельных групп участников Саммита и стран, которые еще не присоединились, но заинтересованы в мире. И мы согласились начать работу в специальных постсаммитных группах по специфическим идеям, конкретным идеям, предложениям, которые могут восстановить безопасность и ее различные аспекты, - добавил Зеленский.

Напомним

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии было сформировано Совместное коммюнике об основах мира.