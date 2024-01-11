Национальная сборная команда Израиля по хоккею с шайбой отстранена от участия в международных соревнованиях
IIHF отстраняет израильские хоккейные команды от участия в чемпионатах мира по хоккею из соображений безопасности, пока не будет обеспечена безопасность участников.
Финляндия продлевает закрытие границы с россией ще на месяц
Финляндия продлевает ограничения на границе с россией до 11 февраля в целях национальной безопасности.
Обновление правил маркировки пачек сигарет: в Минздраве рассчитывают, что в Украине на 10-15% меньше будут курить
Министерство здравоохранения Украины ожидает, что благодаря новым графическим предупреждениям на пачках сигарет, которые начнут действовать с 2024 года, уровень курения снизится на 10-15%.
Турция, Болгария и Румыния подписали соглашение о совместном разминировании Черного моря
Турция, Болгария и Румыния договорились сформировать оперативную группу по очистке Черного моря от морских мин, что усилит безопасность судоходства.
Укргидроэнерго готовит иски против рф за уничтожение Каховской ГЭС и атаки на инфраструктуру
Укргидроэнерго будет судиться с россией за атаки, включая разрушение Каховской ГЭС. Компания работает с юридическими фирмами над стратегией судебного процесса.
Оккупанты на ВОТ создали фейковые вузы на базе захваченных помещений украинских университетов - Центр сопротивления
россияне создали на оккупированных украинских территориях фальшивые университеты, которые выдают "дипломы" без вступительных экзаменов, с низким набором студентов, несмотря на бесплатное "образование".
На упаковках сигарет отныне вводят более заметные предупреждения о вреде курения
Украина вводит новые правила маркировки табачных изделий с 11 января.
В Украине прозвучала масштабная воздушная тревога: в ВС ВСУ сообщают о ракетной опасности
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета вражеского самолета МиГ-31К. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
Кирилл Кернес был отстранен от руководства своей политической фракцией за проживание за границей и безответственность во время войны.
Зеленский о встрече с президентом Эстонии: обсудили ситуацию на поле боя и военные перспективы
Зеленский обсудил поддержку Украины с президентом Эстонии, подчеркнув, что россия должна ответить за свою агрессию.