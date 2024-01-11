Национальная сборная команда Израиля по хоккею с шайбой отстранена от участия в международных соревнованиях

Международная федерация хоккея (IIHF) исключила Израиль из турниров чемпионата мира по соображениям безопасности. Решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников, включая израильских участников, сообщает УНН.

После тщательного рассмотрения Совет IIHF решил, что из-за беспокойства относительно безопасности всех участников Чемпионата, Израиль не будет участвовать в соревнованиях IIHF на данный момент. В соответствии с обязанностью IIHF заботиться о защите всех участников соревнований (...) Совет IIHF, в рамках своих полномочий, определенных Уставом IIHF, решил ограничить участие национальной сборной Израиля в чемпионатах IIHF до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность и благополучие всех участников (включая израильских участников). - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в заявлении не упоминается, имеет ли какая-то страна возражения против игры против Израиля, а также не упоминается война между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС.

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В прошлом году мировой руководящий орган использовал подобную формулировку на тему безопасности, относительно решения об отстранении России и Беларуси от участия в соревнованиях, после агрессивного вторжения РФ в Украину. Тогда было заявлено, что решение было принято "прежде всего из-за беспокойства здоровьем и благополучием всех игроков, официальных лиц и болельщиков, участвующих в соревнованиях".

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Дополнение

В апреле 2024 года в Сербии, мужская сборная Израиля должна была бы соревноваться, среди прочего, против Объединенных Арабских Эмиратов (группе А, низшего дивизиона II). Женская национальная сборная Израиля должна была бы сыграть против Боснии и Герцеговины и Индонезии в марте 2024 года, - на Чемпионате мира в Эстонии (в дивизионе III, группе B).

Напомним,

Сборная США обыграла Швецию и в шестой раз победила на молодежном чемпионате мира. Об этом сообщили на сайте Сборной США по хоккею Team USA Hockey.