Збірна США вшосте виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею

Збірна США обіграла Швецію і вшосте перемогла на молодіжному чемпіонаті світу. Про це повідомили на сайті Збірної США з хокею Team USA Hockey, передає УНН.

Деталі

Турнір проходив у Швеції. Фінальний матч завершився перемогою США з рахунком 6:2 (1:0, 2:2, 3:0).

Раніше США ставали переможцем молодіжних чемпіонатів світу у 2004, 2010, 2013, 2017 та 2021 роках, крім того, вони двічі посідали друге місце, та сім разів – третє.

Шведи не виграють молодіжні світові першості з 2012 року. Вони в 12 раз стали срібними призерами турніру. Крім того, вони двічі вигравали та вісім разів ставали бронзовими призерами.

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