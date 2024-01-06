Сборная США в шестой раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США обыграла Швецию и в шестой раз победила на молодежном чемпионате мира. Об этом сообщили на сайте Сборной США по хоккею Team USA Hockey, передает УНН.

Детали

Турнир проходил в Швеции. Финальный матч завершился победой США со счетом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0).

Ранее США становились победителем молодежных чемпионатов мира в 2004, 2010, 2013, 2017 и 2021 годах, кроме того, они дважды занимали второе место, и семь раз - третье.

Шведы не выигрывают молодежные мировые первенства с 2012 года. Они в 12 раз стали серебряными призерами турнира. Кроме того, они дважды выигрывали и восемь раз становились бронзовыми призерами.

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