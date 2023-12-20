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FAVBET поддержали встречу Национальной платформы добропорядочности спорта с представителями хоккейного сообщества Украины

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 13:16  •  8295 просмотра

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FAVBET поддержали встречу Национальной платформы добропорядочности спорта с представителями хоккейного сообщества Украины

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Автор фото Игорь Ткаченко

Украинская компания FAVBET продолжает способствовать организации ключевых мероприятий межведомственной рабочей группы "Национальная платформа добропорядочности спорта" в рамках меморандума с Министерством молодежи и спорта Украины. На этот раз компания способствовала организации большой встречи "Платформы" с представителями Федерации хоккея Украины.

В ходе встречи стороны представили свои наработки в сфере противодействия коррупции в спорте и согласовали общий план мероприятий по тематике продвижения принципов добропорядочности спорта в 2024 году.

Открывая мероприятие, председатель "Платформы" и исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный отметил, что манипулирование спортивными соревнованиями является огромным вызовом современного спорта, поэтому направление политики добропорядочности спорта является одним из ведущих направлений деятельности Министерства.

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Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный 

О результатах работы Национальной платформы добропорядочности спорта в 2023 году рассказала ее секретарь Наталья Радчук, которая проинформировала слушателей о статистике рассмотрения межведомственной рабочей группой сообщений о нарушении спортивной добропорядочности, и представила веб-сайт "Платформы".

Автор фото Игорь Ткаченко

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Наталья Радчук

Первый вице-президент НОК Украины и заместитель председателя межведомственной рабочей группы Алексей Перевезенцев отметил, что Национальный олимпийский комитет также делает активные шаги по противодействию коррупционным проявлениям, руководствуясь международным опытом и практикой Международного олимпийского комитета в борьбе с манипулированием спортивными мероприятиями.

Вместе с тем вице-президент Федерации хоккея Украины Александра Слатвицкая представила наработки и проекты Международной федерации хоккея, международный опыт борьбы с нарушителями правил честной игры и определила приоритетные направления работы ФХУ по противодействию манипулированию и другим нарушениям спортивной этики и честной игры.

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"Национальная платформа добропорядочности - действенный механизм надзора за чистотой спорта. В то же время это место для прозрачного диалога между представителями государства и спортивного сообщества для поиска совместных решений, обмена мнениями и опытом. Уверены, что в следующем году объемы деятельности Платформы и ее влияние будут только расти", - отметили в FAVBET.

Украинская компания является партнером Министерства молодежи и спорта, а также   "Национальной платформы" с лета 2023 года. Согласно тексту меморандума, обе стороны работают над защитой целостности спорта и спортивной этики в Украине. Речь идет об обмене информацией о подозрительных результатах, выработке механизмов противодействия коррупционным проявлениям, работе над улучшением соответствующего законодательства, а также организации встреч и семинаров с участием представителей спортивного сообщества.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Спорт
FAVBET підтримали зустріч Національної платформи доброчесності спорту з представниками хокейної спільноти України
FAVBET supported the meeting of the National Sports Integrity Platform with representatives of the Ukrainian hockey community
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