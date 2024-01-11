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Національна збірна команда Ізраїлю з хокею з шайбою відсторонена від участі у міжнародних змаганнях

Національна збірна команда Ізраїлю з хокею з шайбою відсторонена від участі у міжнародних змаганнях

Київ • УНН

 • 22727 перегляди

IIHF відсторонює ізраїльські хокейні команди від участі в чемпіонатах світу з хокею з міркувань безпеки, доки не буде забезпечена безпека учасників.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) виключила Ізраїль з турнірів чемпіонату світу з міркувань безпеки. Рішення діятиме доти, доки не буде гарантована безпека всіх учасників, включно з ізраїльськими учасниками, повідомляє УНН.

Після ретельного розгляду Рада IIHF вирішила, що через занепокоєння щодо безпеки всіх учасників Чемпіонату, Ізраїль не братиме участі у змаганнях IIHF на даний момент. Відповідно до обов'язку IIHF піклуватися про захист усіх учасників змагань (…) Рада IIHF, в рамках своїх повноважень, визначених Статутом IIHF, вирішила обмежити участь національної збірної Ізраїлю в чемпіонатах IIHF до тих пір, поки не буде забезпечена безпека і благополуччя всіх учасників (включаючи ізраїльських учасників).

 – ідеться у повідомленні.

Слід зазначити, що у заяві не згадується, чи має якась країна заперечення проти гри проти Ізраїлю, а також не згадується війна між Ізраїлем та ісламістським угрупуванням ХАМАС.

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Минулого року світовий керівний орган використовував подібне формулювання на тему безпеки, стосовно рішення про відсторонення росії та білорусі від участі у змаганнях, після агресивного вторгнення рф в Україну. Тоді було заявлено, що рішення було прийнято "насамперед через занепокоєння здоров'ям і благополуччям усіх гравців, офіційних осіб та вболівальників, які беруть участь у змаганнях".

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Доповнення

У квітні 2024 року в Сербії, чоловіча збірна Ізраїлю мала б змагатися, серед іншого, проти Об’єднаних Арабських Еміратів (групі А, нижчого дивізіону II). Жіноча національна збірна Ізраїлю мала б зіграти проти Боснії та Герцеговини та Індонезії в березні 2024 року, - на Чемпіонаті світу в Естонії (у дивізіоні III, групі B).

Нагадаємо

Збірна США обіграла Швецію і вшосте перемогла на молодіжному чемпіонаті світу. Про це повідомили на сайті Збірної США з хокею Team USA Hockey.

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