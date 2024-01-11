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Ізраїль продовжив дозвіл на перебування громадян України

Ізраїль продовжив дозвіл на перебування громадян України

Київ • УНН

 • 117241 перегляди

Ізраїль продовжив посвідки на проживання українським громадянам до кінця 2024 року, демонструючи підтримку України.

Влада в Ізраїлі продовжила громадянам України дозвіл на перебування на території країни до кінця року. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає УНН.

Вітаємо рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року

написав Корнійчук у соцмережі.

Деталі

Він наголосив, що українська сторона високо цінує це рішення, яке є свідченням підтримки України Ізраїлем.

Доповнення

Відомо, що Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю оновило політику щодо громадян України. Чинний колективний захист від депортації продовжено до 31 грудня 2024 року.

Також це означає, що автоматично продовжено туристичні візи (В2) громадянам України, які легально перебували в Ізраїлі на момент початку війни або в'їхали до цього часу, без необхідності відвідування МВС.

29 українцям відмовили в евакуації із сектора Гази - посол в Ізраїлі10.01.24, 17:54 • 31003 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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