Ізраїль продовжив дозвіл на перебування громадян України

Влада в Ізраїлі продовжила громадянам України дозвіл на перебування на території країни до кінця року. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає УНН.

Вітаємо рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року написав Корнійчук у соцмережі.

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Він наголосив, що українська сторона високо цінує це рішення, яке є свідченням підтримки України Ізраїлем.

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Відомо, що Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю оновило політику щодо громадян України. Чинний колективний захист від депортації продовжено до 31 грудня 2024 року.

Також це означає, що автоматично продовжено туристичні візи (В2) громадянам України, які легально перебували в Ізраїлі на момент початку війни або в'їхали до цього часу, без необхідності відвідування МВС.

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